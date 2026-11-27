In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ist in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Ein Tatverdächtiger wurde nach einer Fahndung festgenommen, die Kriminalpolizeiinspektion ermittelt.

In Mitterteich im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Wohnungsbrand. - In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ist in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen.

Ein Tatverdächtiger wurde nach einer Fahndung festgenommen, die Kriminalpolizeiinspektion ermittelt. In der Nacht zum Freitag, gegen 00:24 Uhr, wurde den Einsatzkräften ein Brand in einer Wohnung im Norden von Mitterteich gemeldet. Das Feuer brach in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus aus. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an.

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Der Brand war laut Polizeibericht durch die örtliche Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht worden. Verletzt wurde niemand. Einer der beiden Bewohner der betroffenen Wohnung verließ unmittelbar nach dem Brandausbruch das Haus, sodass nach ihm gefahndet wurde. Der gesuchte 33-Jährige wurde nach kurzer Fahndung in der nähren Umgebung von Einsatzkräften festgenommen.