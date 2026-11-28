Zwischen Kinderwunsch, Trauer und Selbstvorwürfen: Nach dem Tod ihres Sohnes Xavi hadert Lisa Marie Akkaya mit ihren Gefühlen.

-Story gab die Influencerin ihren Followern jetzt einen ganz persönlichen Einblick in ihr Innenleben. Wenn sie sich Videos von Babys anschaue, packe sie das "Babyfieber", erzählte sie.

Der Wunsch nach einem weiteren Kind sei durchaus da. Gleichzeitig ist sich"Nur das Hauptproblem ist, ich weiß nicht, ob ich echt ein Baby will oder ob ich einfach nur Xavi vermisse und ich das jetzt auf eine neue Art spüre, wenn ich Babys sehe" , schrieb sie.

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Seit ihr Sohn Xavi im Februar dieses Jahres am plötzlichen Kindstod verstorben ist, wecken fremde Babys Erinnerungen an ihn und führen ihr zugleich vor Augen, wie rasch ihr Sohn Emilio dem Babyalter entwachsen ist.auch den Wunsch, es bei einem neuen Baby dieses Mal "besser" zu machen. Dass niemand Xavis Tod hätte verhindern können, weiß sie zwar, doch quälende Selbstvorwürfe lassen sich dadurch nicht einfach wegschieben. Diese drehen sich allerdings nicht um die Todesursache.