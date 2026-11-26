Nach dem Tod seines Sohnes hat Furkan Akkaya Krebs. Im Promiflash-Interview spricht er offen über seinen Umgang mit der schweren Diagnose.

spricht Furkan nun offen darüber, wie er mit seiner Erkrankung umgeht. Die Diagnose belaste ihn zwar, sie sei für ihn aber nicht mit der Trauer um sein Kind zu vergleichen.

"Für mich persönlich ist meine Krebsdiagnose bei Weitem nicht mit dem Schmerz vergleichbar, den wir durch den Verlust unseres Sohnes Xavi erfahren haben" , erklärt er. Die Krebsdiagnose stellt den Realitystar nun vor eine weitere schwere Herausforderung. Dennoch bemüht er sich, den Blick nicht nur auf die gegenwärtige Belastung zu richten. Statt sich von der Erkrankung entmutigen zu lassen, will Furkan positiv bleiben und nach vorne schauen.

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Damit konzentriert er sich trotz des erneuten Schicksalsschlags auf seine Zukunft. Warum der Tod von Xavi für ihn alles andere in den Schatten stellt, erklärt der Realitystar ebenfalls im Gespräch.