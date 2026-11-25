Maskierte Männer sprachen über bewaffnete Angriffe. Kurz nach der Ausstrahlung schlugen Ermittler in Istanbul zu.

Die türkische Polizei hat in Istanbul neun Verdächtige festgenommen, die möglicherweise in einer ZDF-Dokumentation über bewaffnete Jugendbanden zu sehen waren. Maskierte Männer sprechen vor laufender Kamera über bewaffnete Angriffe.

Einen Tag nach der Ausstrahlung greift die Polizei in Istanbul zu. Erst sprechen junge Männer vor laufender Kamera über bewaffnete Angriffe, dann greift die Polizei zu: Nach der Ausstrahlung einer ZDF-Dokumentation über gewalttätige türkisch-kurdische Jugendbanden sind in Istanbul neun Verdächtige festgenommen worden. Sie könnten zu den mutmaßlichen Bandenmitgliedern gehören, die sich in dem Film interviewen ließen. Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, sollen die Ermittler mithilfe von Aufnahmen aus sozialen Medien die Identitäten und Adressen der Verdächtigen herausgefunden haben.

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Bei den Festnahmen wurden eine nicht zugelassene Pistole, 28 Patronen und drei Laptops sichergestellt. Die türkischen Polizeibehörden veröffentlichten Bilder der Festgenommenen. Im Hintergrund war auf einem Bildschirm ein Standbild aus der ZDF-Dokumentation zu sehen. Die Verdächtigen sollen sich zuvor bei einem Treffen mit ausländischen Journalisten in einem Fahrzeug mit Waffen fotografieren lassen haben.

Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Im Mittelpunkt steht die ZDF-Dokumentation „Mord ohne Grenzen – Bandenkrieg in Berlin“ der Journalisten Thomas Heise und Lou Matzen, die im Magazin „frontal“ ausgestrahlt wurde. Der Film beleuchtet das Milieu türkisch-kurdischer Jugendbanden, die nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland aktiv sind. Eine dieser Gruppierungen nennt sich „Daltons“ – nach der Gangsterfamilie aus den „Lucky Luke“-Comics.

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Die Banden bestehen vor allem aus jungen Männern. Neue Mitglieder werden unter anderem über Videos in sozialen Netzwerken angeworben. Für ihre Recherchen trafen sich die ZDF-Journalisten in Istanbul mit jungen mutmaßlichen Gangmitgliedern. Diese behaupteten vor der Kamera, zahlreiche echte Schusswaffen zu besitzen und damit bereits Angriffe verübt zu haben.

Die Behörden gehen gegen die Gruppierungen unter anderem wegen mutmaßlichen Drogenhandels, Schutzgelderpressung und Auftragsmorden vor. Die Gewalt der Banden macht sich inzwischen auch in deutschen Städten bemerkbar. In der ZDF-Dokumentation berichten deutsche Ermittler von einer zunehmenden Brutalität und dem Einsatz von Schusswaffen. In Berlin hat das Landeskriminalamt deshalb die Sondereinheit „Ferrum“ eingerichtet.

Sie soll gegen gewalttätige Gruppierungen und Schusswaffenkriminalität vorgehen. Die Dokumentation wurde am Dienstagabend im ZDF ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek ist „Mord ohne Grenzen – Bandenkrieg in Berlin“ auch in drei Folgen abrufbar. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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