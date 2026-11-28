Eigentlich wollte Albanese an der Universität von Costa Rica einen Ehrendoktortitel entgegennehmen. Das Land verweigerte der Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete aber die Einreise.

Albanese landete gegen 10.30 Uhr Ortszeit am internationalen Flughafen der mexikanischen Hauptstadt. Dort empfingen sie Unterstützer mit palästinensischen Flaggen, überreichten ihr einen Blumenstrauß und begrüßten sie mit einer regionalen Musikkapelle.

Albanese war am Donnerstag nach Costa Rica gereist, um an der Universität von Costa Rica einen Ehrendoktortitel entgegenzunehmen. Am Flughafen des Landes wurde ihr die Einreise aus »Gründen der nationalen Sicherheit« verweigert, wie das Uno-Menschenrechtsbüro mitteilte. Uno-Menschenrechtschef Volker Türk zeigte sich laut seinem Büro »zutiefst besorgt« über die Entscheidung Costa Ricas. Er halte sie für »schwer vereinbar mit dem langjährigen Bekenntnis Costa Ricas zu den Menschenrechten«.vertieft.

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Die USA leisten Israel militärische Hilfe und hatten Albanese im Jahr 2025 wegen ihrer Kritik an der Politik der USA und Israels im Gazastreifen mit Sanktionen belegt. Jeff Bartos, US-Botschafter für Verwaltung und Reform bei den Vereinten Nationen, sagte, er sei »Costa Rica dankbar, dass es diese Lügnerin und Verrückte aus seinem schönen Land ferngehalten hat«.