Nach zwei Trennungen wagen Kate Merlan und ihr Jakub einen Neustart: Eine pompöse Hochzeit und Nachwuchs stehen schon jetzt auf dem Plan.

-Interview, dass es sich erneut das Jawort geben möchte. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Ihre erste Trauung im November 2021 fiel mitten in die Coronazeit und fand nur standesamtlich im kleinen Kreis statt.

Diesmal soll es eine große Feier werden, die ganz nachGeschmack ausgerichtet wird. Nach zwei zwischenzeitlichen Trennungen richten die beiden den Blick wieder nach vorn – und auch die Familienplanung ist wieder ein Thema. Ende 2020. Nach der Hochzeit schlidderte ihre Beziehung aber zunehmend in eine Krise.

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Beide bezeichnen ihre damalige Partnerschaft rückblickend als toxisch: Es habe ständig Probleme, Missverständnisse und gekränkte Egos gegeben. Gleich zweimal zogen sie einen Schlussstrich, zuletzt im Jahr 2024. Mittlerweile sollen eine Therapie und Gespräche mit Freunden geholfen haben, dass sich beide auf Augenhöhe begegnen und auch die Eigenheiten des anderen besser akzeptieren.intensive Nutzung von Social Media, die für sie als Influencerin auch zum Job gehört. Selbst auf gemeinsamen Reisen führte das immer wieder zu Streit.

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Besonders unromantisch endete ein Liebestrip nach Paris: Direkt unter dem Eiffelturm eskalierte ein Konflikt zwischen ihnen so heftig, dass sie in entgegengesetzte Richtungen davonliefen, statt ein Kussfoto vor dem Wahrzeichen zu machen.kein Kind in eine toxische oder kaputte Beziehung setzen wollte. Seit ihrer Versöhnung ziehen beide in diesem Punkt an einem Strang und wünschen sich eine große Familie mit vier Kindern. Wie fandet ihr Kates und Jakubs Liebescomeback mit Teddybär-Enthüllung?