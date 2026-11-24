Eine 46-Jährige beobachtet einen Verdächtigen und handelt sofort. Bei der Kontrolle entdecken Polizisten Entscheidendes.

Eine aufmerksame Anwohnerin hat im Kreis Pinneberg einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Tatverdächtige war der Polizei kein Unbekannter. Solche Nachbarn wünscht sich jeder!

In Hemdingen hat eine 46-Jährige am vergangenen Samstag einen Einbruch verhindert. Ein 53-Jähriger soll versucht haben, in ein benachbartes Wohnhaus einzubrechen. Die Nachbarin beobachtete den Mann gegen 12.45 Uhr und sprach ihn an. Daraufhin ergriff er die Flucht.

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Die 46-Jährige alarmierte die Polizei und verfolgte den Mann. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, trafen Beamte der Polizeistation Barmstedt den Verdächtigen wenig später an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Gegen ihn lagen bereits zwei Haftbefehle vor. Unter anderem soll der 53-Jährige im April dieses Jahres in eine Wohnung in Elmshorn eingebrochen sein.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde er am Sonntag einer Richterin am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Mittlerweile sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der 53-Jährige einen Komplizen hatte.

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