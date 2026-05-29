Nachbarschaftskonflikte mit Kindern: Was erlaubt ist und wo die Grenzen liegen

Ein Streit unter Nachbarn entbrennt oft wegen Kinderlärm, herüberfallenden Äpfeln oder Bällen. Doch was müssen Anwohner dulden? Drei Experten geben Auskunft über Rechte und Pflichten im Alltag.

In vielen Wohngebieten ist das Miteinander von Nachbarn eine Frage der Toleranz. Besonders wenn Kinder im Spiel sind, entstehen schnell Konflikte. Ob fröhliches Toben im Garten , herabfallende Äpfel vom Nachbarbaum oder Bälle, die über den Zaun fliegen - die rechtliche Lage ist oft unklar.

Drei Experten erklären, was erlaubt ist und wann die Geduld ein Ende hat. Kinderlärm ist ein häufiger Auslöser für Nachbarschaftsstreitigkeiten. Viele Erwachsene fühlen sich durch lautes Spielen gestört, doch das Gesetz stellt klar: Kinderlärm ist in der Regel hinzunehmen. Nach § 22 Abs. 1a Bundes-Immissionsschutzgesetz sind Geräusche von Kindern grundsätzlich kein schädlicher Lärm.

Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland betont, dass das Maß der Duldung vom Einzelfall abhängt. Faktoren wie das Alter und die Reife des Kindes sowie die örtlichen Spielmöglichkeiten spielen eine Rolle. Beispielsweise müssen Anwohner in einer Gegend mit vielen Familien mehr Lärm ertragen als in einem reinen Wohngebiet. Dennoch gibt es Grenzen: Die Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr sollte auch von Kindern eingehalten werden.

Rechtsanwältin Nicole Mutschke warnt, dass dauerhaftes lautes Toben in den Abendstunden unzulässig werden kann. In akuten Streitfällen empfiehlt sich der Gang zu einer Schiedsperson oder im Extremfall eine Lärmmessung durch einen Sachverständigen, so der Münchner Anwalt Ludwig Scherzler. Ein weiterer klassischer Konfliktpunkt sind Früchte vom Nachbarbaum. Viele glauben, sie dürfen die über den Zaun hängenden Äpfel einfach pflücken.

Das ist ein Irrtum: Die Früchte am Ast gehören dem Baumeigentümer, solange sie nicht auf das eigene Grundstück gefallen sind. Wagner stellt klar: Wer dennoch pflückt, begeht formal einen Diebstahl. Anders verhält es sich mit heruntergefallenem Obst: Liegen die Äpfel auf dem eigenen Grundstück, darf man sie aufsammeln und verzehren, erläutert Scherzler. Ärgerlich wird es, wenn Kinder auf den Baum klettern und dabei Schäden verursachen.

Eltern haften nur, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Je älter die Kinder sind, desto geringer ist die Aufsichtspflicht. Im eigenen Garten müssen selbst Kindergartenkinder nicht permanent beaufsichtigt werden. Bei kleineren Schäden rät Wagner, dem Nachbarn Ersatz anzubieten, um Eskalation zu vermeiden.

Auch Bälle, die regelmäßig über den Zaun fliegen, können das Nachbarschaftsverhältnis belasten. Grundsätzlich muss der Nachbar gelegentliche Bälle dulden.

Allerdings darf man nicht einfach auf fremdes Grundstück gehen, um den Ball zu holen - das könnte als Hausfriedensbruch gewertet werden, warnt Wagner. Stattdessen sollte man höflich um Herausgabe bitten. Der Nachbar ist verpflichtet, das Spielzeug herauszurücken, aber nicht unbedingt sofort, erklärt Scherzler. Wenn ständig Spielzeug im Nachbargarten landet, endet die Toleranz.

Dann ist ein klärendes Gespräch der beste Weg. Bodo Winter, Mediator für Nachbarschaftskonflikte, empfiehlt, sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Oft hilft eine schriftliche Vereinbarung über Zeiten und Orte des Spiels oder das Aufstellen eines Fangnetzes. Letztlich gilt: Verständnis und Kommunikation sind der Schlüssel zu einem friedlichen Miteinander





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