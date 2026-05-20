Nachdem der letzte MotoGP-Rennen vergangen war, folgten hartgesottene Fans der Motorrad-WM noch weitere Auswirkungen des Drama-GPs. Der Skandal um die Kollision Marc Marquez und Valentino Zarcos führte zu einem vermeidbaren Strafende-Chaos am nächsten Tag. Auch Ayhancan Güven fuhr am zweiten Tag des Prologs der CrowdStrike 24 Hours of Spa 2026 die schnellste Zeit, aber dies war nicht ausreichen.

Nachdem der letzte MotoGP-Rennen stattgefunden hatte, bereiteten harte Motorrad-WM-Fans sogar weitere Nachwirkungen des Drama-GPs vor. Der Skandal um den Unfall Marc Marquez und Valentino Zarcos kam dazu, dass eine Verschleierung aus dem Strafen-Chaos handelte.

Auch Ayhancan Güven fuhr am zweiten Tag des Prologs der CrowdStrike 24 Hours of Spa 2026 die schnellste Zeit, aber dies war nicht ausreicht, um ihn den Sieg bei dem zweitägigen Test zu sichern. Bei regellem Niederschlag fuhr Joseph Loake die morgendliche Session im McLaren #59 von Garage 59 mit einer Zeit von 2:22,212 Minuten an





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