Mit dem vorzeitigen Abgang von Christine Lagarde stand ein Personalroulette in der EZB an. Eile war auch wegen der Wahlen in Frankreich geboten.

Mit dem vorzeitigen Abgang von Christine Lagarde stand ein Personalroulette in der EZB an. Eile war auch wegen der Wahlen in Frankreich geboten.in Frankfurt antreten.

Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der Eurozone offenbar am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel geeinigt. Eine offizielle Bestätigung stand bei Redaktionsschluss noch aus. Neben de Cos war bis zuletzt auch noch der Niederländer Klaas Knot im Rennen um die Lagarde-Nachfolge. Die Niederlande hätten ihren Widerstand aufgegeben, hieß es am Rande des EU-Treffens, das mit einem Euro-Gipfel und einer offiziellen Verabschiedung von Lagarde begonnen hatte.

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Lagarde tritt Anfang Februar vorzeitig ab. De Cos ist derzeit noch Chef der Bank für ‌Internationalen Zahlungsausgleich ; früher war er Präsident der spanischen Notenbank. Im Gegensatz zu Knot gilt der Spanier als Verfechter einer eher laxen Geldpolitik. Knot war bis 2025 Präsident der niederländischen Zentralbank.