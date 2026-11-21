Die Freien Wähler suchen Nachfolger für den verstorbenen Hubert Aiwanger. Lebensgefährtin Tanja Schweiger wird als möglicher Parteivorsitzender gehandelt, was die künftige Regierungskoalition in Bayern maßgeblich beeinflussen wird.

Die Freie-Wähler-Landesgruppe im Bayerischen Landtag steht kurz vor einer entscheidenden Personalentscheidung. Am Montag, dem 11. November, sollen die Abgeordneten einen neuen Wirtschaftsminister sowie einen parteilichen Nachfolger für den verstorbenen Co-Vorsitzenden Hubert Aiwanger wählen. Der Tod von Aiwanger am 4. November 2024 in Berlin hat nicht nur die politische Landschaft Bayerns verändert, sondern stellt auch die fragile Koalition aus CSU und Freien Wählern unter Druck. Die Identität seines Nachfolgers wird direkt mit dem politischen Überleben der Landesregierung verknüpft sein.

Begräbnis und offizielle Nachfolge im Ministerium

Der Trauerprozess hat am Samstag begonnen. Auf dem Friedhof von Inkofen nahe Landshut wurde der verstorbene Politiker in sein Familiengrab beigesetzt. Mehr als 1000 Trauergäste wurden zu dieser Zeremonie erwartet, die in der Münchner Frauenkirche ihren gottesdienstlichen Abschluss fand. Seine Lebensgefährtin, die Politikerin Tanja Schweiger, betonte in einer Erklärung den engen Bezug ihres Partners zu den Menschen. Sie erklärte, dass Hubert Aiwanger ein Mann des Volkes gewesen sei und daher jeder, der ihn schätzte, zur Beisetzung eingeladen sei. Dieser öffentliche Akt markiert den offiziellen Beginn der Übergangsphase.

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In der operativen Politik rückt die Nachfolge im Wirtschaftsministerium jedoch in den Vordergrund. Tobias Gotthardt, der seit 2023 als Staatssekretär unter Aiwanger arbeitete, führt seit dem Tod des Ministers geschäftsführend das ressort. Er gilt unter den Abgeordneten als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des bayerischen Wirtschaftsministers. Allerdings ist in politischen Kreisen weitgehend Konsens, dass er nicht die Parteiführung übernehmen wird. Die Trennung von Ministeramt und Parteichefrolle wird dabei als strategische Notwendigkeit erachtet, um die Balance in der Regierungskoalition zu wahren.

Spekulationen um Tanja Schweiger als Parteivorsitzende

Gleichzeitig zirkulieren in den Reihen der Freien Wähler und in den politischen Redaktionen in München und Berlin spektakuläre Gerüchte. Die Rede ist davon, dass Tanja Schweiger selbst den Parteivorsitz übernehmen könnte. Als Landrätin im Landkreis Regensburg bringt sie genau das politische Profil mit, das für die basisdemokratisch ausgerichtete Partei entscheidend ist. Sie ist auf dem Land verwurzelt und kennt die Probleme der ländlichen Räume aus erster Hand. Dies ist ein großer Vorteil, da die Freien Wähler ihre größte Wählerbasis in den ländlichen Gemeinden Bayerns haben und sich als Stimme der peripheren Regionen verstehen.

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Neben ihrer administrativen Erfahrung gilt Schweiger auch als eine der bekanntesten und lautesten Vertreterinnen der Partei in der öffentlichen Debatte. Sie hat sich in der Vergangenheit häufig zu den hohen Belastungen der Landkreise bei der Unterbringung von Flüchtlingen geäußert und dabei eine klare Position bezogen. Obwohl sie ihre Absichten gegenüber der Parteispitze nicht explizit abgelehnt hat, hat sie öffentlich noch keine Kandidatur erklärt. Ihr offizielles Statement bleibt abzuwarten, doch ihr Schweigen wird derzeit als Zustimmung gedeutet.

Doppelspitze und strategische Implikationen für Markus Söder

Sollte sich Tanja Schweiger für das Amt des Parteivorsitzenden entscheiden, könnte dies zu einer historischen Doppelspitze in der Partei führen. Innerhalb der Landtagsfraktion besteht die feste Auffassung, dass der Parteivorsitzende idealerweise auch Mitglied der Staatsregierung sein sollte. Dies würde bedeuten, dass das Amt des Parteichefs von dem des Wirtschaftsministers getrennt werden muss. Unter den aktuellen Landtagsabgeordneten wird dann Bayerns Digitalminister Fabian Mehring als möglicher Nachfolger im Kabinett gehandelt. Mehring ist 37 Jahre alt und könnte so eine jüngere Generation in die Exekutive bringen.

Die Entscheidungsfindung der Freien Wähler wird in der Bayerischen Staatskanzlei mit äußerster Aufmerksamkeit verfolgt. Ministerpräsident Markus Söder weiß, dass er für die Zukunft seiner eigenen Regierung auf den Erfolg seiner Koalitionspartner angewiesen ist. Die CSU ist derzeit allein weit davon entfernt, eine Mehrheit im Bayerischen Landtag zu erringen. Daher hängt das politische Überleben der Landesregierung indirekt davon ab, wie erfolgreich die Freien Wähler ihre Nachfolge regeln und wie stark sie in der Zukunft auftreten werden.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob Tanja Schweiger das Angebot annimmt oder ob die Partei einen anderen Weg sucht. Die Entscheidung am Montag im Landtag wird nicht nur die Führung der Kleinen Koalition festlegen, sondern auch die Stimmung für die kommende Landtagswahl in zwei Jahren prägen. Eine starke und einheitliche Führung der Freien Wähler ist für Markus Söder unverzichtbar, um die eigene politische Existenz zu sichern.