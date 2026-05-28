Die Nachfrage nach Elektroautos steigt wieder aufgrund hoher Benzinpreise und neuer Fördermodelle. Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos ist ein großer Erfolg.

Die Nachfrage nach Elektroauto s steigt wieder aufgrund hoher Benzinpreise und neuer Fördermodelle . Die staatliche Kaufprämie für Elektroauto s ist ein großer Erfolg, da innerhalb von nur 24 Stunden nach dem Start fast 20.000 Anträge eingegangen sind.

Dies zeigt, dass die Nachfrage nach E-Mobilität weiter hoch ist und dass der Umstieg auf das E-Auto nicht nur politisch unterstützt, sondern auch von der Industrie selbst gefördert wird. Die Branche erhält ein wichtiges Signal, da der Ausbau der Ladeinfrastruktur und die steuerlichen Vorteile für batterieelektrische Dienstwagen Rückenwind geben. Der Markt für Fabrikautomation wächst jährlich um rund zehn Prozent und dürfte bis 2030 die Marke von 300 Milliarden US-Dollar überschreiten.

Dies wird die Automobilindustrie weiter grundlegend verändern, da Batterieanlagen, Leistungshalbleiter und vollautomatisierte Fertigungslinien immer wichtiger werden, während klassische Verbrenner-Strukturen unter Druck geraten





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