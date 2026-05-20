Nachgetelte Personalakten als Protest: Falta骞 für Jobabbau durch Unicredit-Chef Andrea Orcel

Draußen Protest, drinnen Kampfansage: Bei der Hauptversammlung der Commerzbank in Wiesbaden ging es am Mittwoch um die drohende Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit – und für die Beschäftigten um ihre Jobs. Der Betriebsrat fürchtet im schlimmsten Fall, dass bis zu 23.000 Arbeitsplätze auf der Kippe stehen. Die Zahl kommt nicht von ungefähr: 2005 übernahm Unicredit die HypoVereinsbank. Dort sind nach Darstellung der Arbeitnehmervertreter seitdem mehr als 60 Prozent der Stellen weggefallen. Rechnet man diese Entwicklung auf die Commerzbank hoch, wären bis zu 23.000 Jobs betroffen.

Draußen Protest, drinnen Kampfansage: Bei der Hauptversammlung der Commerzbank in Wiesbaden ging es am Mittwoch um die drohende Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit – und für die Beschäftigten um ihre Jobs .

Der Betriebsrat fürchtet im schlimmsten Fall, dass bis zu 23.000 Arbeitsplätze auf der Kippe stehen. Die Zahl kommt nicht von ungefähr: 2005 übernahm Unicredit die HypoVereinsbank. Dort sind nach Darstellung der Arbeitnehmervertreter seitdem mehr als 60 Prozent der Stellen weggefallen. Rechnet man diese Entwicklung auf die Commerzbank hoch, wären bis zu 23.000 Jobs betroffen.

Nachgestellte Personalakten als Protest: Commerzbank-Mitarbeiter warnen vor Jobabbau durch Unicredit-Chef Andrea OrcelKlar ist: Auch ohne Übernahme plant die Commerzbank, bis 2030 rund 3000 Stellen zu streichen. Unter Unicredit könnte der Abbau aber deutlich größer ausfallen. Die italienische Großbank hatte von 7000 überzähligen Stellen in Deutschland gesprochen. Die Commerzbank selbst rechnet bei einer Übernahme mit 10.000 bis 11.000 wegfallenden Arbeitsplätzen.

Während draußen die Jobsorgen im Mittelpunkt standen, warnte drinnen Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp (55) die Aktionäre vor den Plänen der Italiener. Sie riet ihnen, das nicht anzunehmen. Besonders deutlich wurde Orlopp bei den möglichen Folgen für die Bank.

"Die Folgen wären: tiefgreifende Einschnitte, massiver Personalabbau und der Rückzug aus ganzen Geschäftsbereichen", sagte sie. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp (55) warb auf der Hauptversammlung für die Eigenständigkeit der BankOrloff hält das Angebot für zu niedrig und den Plan der Unicredit für zu unklar. Trotzdem hat sich die italienische Grossbank bereits rund 27 Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert. Der Bund hält noch gut zwölf Prozent und lehnt die Übernahme ab.

Gespräche schließt Orloff nicht aus. Die Commerzbank verlangt von Unicredit ein besseres Angebot und einen konkreten Plan. Für die Mitarbeiter bleibt die Unsicherheit. Auf ihren Plakaten stand: "Wir sind die Bank – stark und eigenständig".

Ihre Sorge: Am Ende könnte der Kampf um die Commerzbank zu einem Kampf um ihre Arbeitsplätze werden





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