Die Bestseller-Autorin Sophie Kinsella verstarb im Dezember 2025. Das Testament von 2023 regelt den 25,43-Millionen-Pfund-Nachlass zugunsten ihres Ehemanns Henry Wickham.

Die britische Bestseller-Autorin Sophie Kinsella ist am 10. Dezember 2025 im Alter von 55 Jahren verstorben. Ihr Tod trat nur zwei Tage vor ihrem geplanten 56. Geburtstag ein. Hinter dem literarischen Werk der " Shopaholic"-Schöpferin bleibt ein finanzielles Vermögen in Höhe von 25,43 Millionen Pfund zurück, was einem Betrag von rund 30 Millionen Euro entspricht. Das massive Erbe wurde ihrem Ehemann Henry Wickham übertragen.

Testamentsvollstreckung durch Ehemann Henry Wickham

Das Testament der Autorin wurde bereits am 26. Oktober 2023 errichtet. In diesem Dokument wird Henry Wickham nicht nur als alleiniger Erbe des Millionenvermögens benannt, sondern auch offiziell zum Testamentsvollstrecker ernannt. Ihm obliegt damit die gesamte rechtliche und administrative Abwicklung des Nachlasses von Sophie Kinsella. Das Paar lebte seit dem Jahr 1991 in der Ehe, nachdem es sich während ihres gemeinsamen Studiums an der Universität Oxford kennengelernt hatte. Aus der langjährigen Partnerschaft gingen fünf Kinder hervor: vier Söhne und eine Tochter.

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Literarischer Erfolg und der Shopaholic-Franchise

Das finanzielle Gewicht des Nachlasses resultiert aus einer außergewöhnlichen Karriere als Schriftstellerin. Sophie Kinsella verfasste bereits mit 24 Jahren, parallel zu ihrer Tätigkeit als Finanzjournalistin, ihren ersten Roman mit dem Titel "The Tennis Party", der 1995 veröffentlicht wurde. Die entscheidende Wende in ihrer Karriere und die Grundlage für das immense Vermögen markierte jedoch die Kreation der Figur Rebecca Bloomwood. Die Hauptfigur der "Shopaholic"-Reihe ist eine Journalistin, die eine schwerwiegende Schwäche für Luxusgüter besitzt und gleichzeitig mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten und hohen Schulden kämpft.

Der erste Band der "Shopaholic"-Serie erschien im Jahr 2000. Bis heute wurden insgesamt acht Bände dieser Reihe veröffentlicht. Die globale Reichweite der Bücher ist beträchtlich: Weltweit wurden mehr als 45 Millionen Exemplare verkauft. Die Geschichten wurden in über 60 Ländern publiziert und in mehr als 40 verschiedene Sprachen übersetzt. Die Anpassung an das Kino-Format trug ebenfalls maßgeblich zur Bekanntheit und dem finanziellen Erfolg bei. Die Filmadaption von "Shopaholic" feierte ihre Premiere im Jahr 2009. Ein weiterer Roman der Autorin, "Can You Keep A Secret?", der im Deutschen unter dem Titel "Sag's nicht weiter, Liebling" erschien, wurde 2019 verfilmt.

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Krankheitsverlauf und öffentliche Bekanntmachung

Im Dezember 2022 erhielt Sophie Kinsella gemeinsam mit ihrer Familie die Diagnose, dass sie an einem Glioblastom erkrankt war. Bei dieser Diagnose handelt es sich um einen besonders aggressiven und schnell fortschreitenden Hirntumor. Obwohl die Krankheit seit Ende des Jahres 2022 bekannt war, gab die Autorin die Diagnose der Öffentlichkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Trotz medizinischer Maßnahmen konnte der Verlauf des Tumors nicht aufgehalten werden, was am 10. Dezember 2025 zum Tod der Autorin führte. Der genaue zeitliche Abstand zwischen der Diagnose und dem Tod beträgt somit knapp drei Jahre.

Hinter dem Roman "Can You Keep A Secret?" stand eine weitere erfolgreiche Verfilmung mit den Hauptdarstellern Alexandra Daddario und Tyler Hoechlin. Alexandra Daddario war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films 40 Jahre alt, während Tyler Hoechlin 39 Jahre alt war. Diese Verfilmungen haben dazu beigetragen, dass die Geschichten von Sophie Kinsella ein breites internationales Publikum erreichten und die wirtschaftliche Basis für das hinterlassene Vermögen von 25,43 Millionen Pfund festigten. Die Verwaltung dieses Erbes liegt nun vollständig in den Händen ihres Witwers Henry Wickham.