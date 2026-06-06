Nachnominierung für die Nationalmannschaft: Assan Ouédraogo rückt für Karl in den WM-Kader

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnominiert, nachdem Karl von Bayern München verletzt ausfiel. Der 20-Jährige reist direkt aus dem Urlaub ins WM-Camp.

Assan Ouédraogo (20 von RB Leipzig) wurde am Freitagnachmittag Ortszeit in den Vereinigten Staaten von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) nachnominiert. Diese Entscheidung fiel, nachdem Karl , ein talentierter Spieler von Bayern München, sich einen Muskelbündelriss zugezogen hatte und noch am selben Tag abreisen musste.

Viele Beobachter waren von der Nominierung Ouédraogos überrascht, denn sie hatten eher mit einer Berufung des 19-jährigen Köln-Talents Saïd El Mala gerechnet. BILD hat die Hintergründe zu dieser Personalie. In Marbella erreichte Ouédraogo der Anruf des Bundestrainers. Julian Nagelsmann meldete sich persönlich bei dem jungen Leipziger, der gerade im Urlaub war.

Ouédraogo war sehr überrascht, aber auch außerordentlich glücklich über die Nachricht. Er war erst in der vergangenen Woche mit RB Leipzig auf einer PR-Tour in Südafrika gewesen und hatte sich nach einer Phase mit vielen Verletzungen im Saisonendspurt stark zurückgekämpft. Seine Vielseitigkeit ist ein großes Plus: Der U17-Weltmeister von 2023 kann offensiv auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden, sowohl auf den Flügeln als auch im zentralen Mittelfeld. Zuletzt war er in Leipzig als Achter aktiv.

Nagelsmann ist ein großer Fan von Ouédraogo. Dieser hatte im November beim 6:0-Sieg gegen die Slowakei in Leipzig sein Länderspieldebüt gefeiert und gleich als Einwechselspieler ein Tor erzielt. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Nominierung war Ouédraogos Charakter. Beim Deutschen Fußball-Bund kam er bei seinem Debüt im November sehr gut an, integrierte sich schnell in die Mannschaft und zeigte sich bodenständig und teamfähig.

In einem BILD-Interview hatte er zuvor gesagt: "Eine Nominierung wäre natürlich ein Traum und würde mich sehr stolz machen. Und ich würde natürlich jede Rolle akzeptieren, mich im Training oder auch bei Kurzeinsätzen voll reinhängen.

" Wie geht es nun für ihn weiter? Sein Koffer im Urlaub in Marbella ist bereits gepackt. Nach BILD-Informationen wird er am Sonntag direkt ins WM-Camp nach Winston-Salem in North Carolina reisen. Er wird vor dem… Die Meldung setzt sich fort mit Details zu den weiteren Planungen und der Erwartungshaltung an den jungen Nationalspieler





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