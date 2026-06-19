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Nachricht: Alexander Zverev vs. Raphael Collignon live im Free-TV und Joyn-Livestream

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Nachricht: Alexander Zverev vs. Raphael Collignon live im Free-TV und Joyn-Livestream
Alexander ZverevRaphael CollignonTerra Wortmann Open 2026
📆19/06/2026 06:50:00
📰ransport
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Informiere die Nutzer über das Viertelfinale von Alexander Zverev und Raphael Collignon sowie die Streaming-Optionen auf der Terra Wortmann Open 2026.

Terra Wortmann Open 2026 : Alexander Zverev vs. Raphael Collignon heute ab 13:30 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream Terra Wortmann Open heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev gegen Raphael Collignon ?

Das Viertelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Raphael Collignon wird am Freitag, den 19. Juni, stattfinden. Das Spiel soll ungefähr gegen 13:30 Uhr beginnen. Die genaue Startzeit hängt aber auch von den vorher stattfindenden Matches ab.

Alexander Zverev vs. Raphael Collignon heute live: Viertelinale der Terra Wortmann Open im Free-TV Eurosport zeigt Teile des Turniers im Free-TV. Auch das Spiel von Alexander Zverev wird im Free-TV übertragen. Der Sender ist ab 11:30 Uhr bereits mit dabei.

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ransport /  🏆 80. in DE

Alexander Zverev Raphael Collignon Terra Wortmann Open 2026 ATP-Turnier Free-TV Joyn-Livestream Match Sport Startzeit

 

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