Nachricht: Alexander Zverev vs. Raphael Collignon live im Free-TV und Joyn-Livestream

Informiere die Nutzer über das Viertelfinale von Alexander Zverev und Raphael Collignon sowie die Streaming-Optionen auf der Terra Wortmann Open 2026.

Terra Wortmann Open 2026 : Alexander Zverev vs. Raphael Collignon heute ab 13:30 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream Terra Wortmann Open heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev gegen Raphael Collignon ?

Das Viertelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Raphael Collignon wird am Freitag, den 19. Juni, stattfinden. Das Spiel soll ungefähr gegen 13:30 Uhr beginnen. Die genaue Startzeit hängt aber auch von den vorher stattfindenden Matches ab.

Alexander Zverev vs. Raphael Collignon heute live: Viertelinale der Terra Wortmann Open im Free-TV Eurosport zeigt Teile des Turniers im Free-TV. Auch das Spiel von Alexander Zverev wird im Free-TV übertragen. Der Sender ist ab 11:30 Uhr bereits mit dabei.





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