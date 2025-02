Nachrichten aus Brandenburg und Berlin

Aktuelle Meldungen aus Brandenburg und Berlin, inklusive Themen wie die Eröffnung der Skisaison in Eisenhüttenstadt, die Unterstützung obdachloser Menschen durch die Stadtmission Cottbus, der Wahlkampf vor der Bundestagswahl, die Erinnerung an den Bombenangriff auf Cottbus vor 80 Jahren und die demokratiepolitischen Protesten gegen Diskriminierung.

In Eisenhüttenstadt wurde am Wochenende auf der Skipiste 'Diehloer Berge' die Brandenburg er Skisaison eingeläutet. Die Piste ist lediglich 220 Meter lang, wodurch sie eines der nördlichsten - und vielleicht auch kleinsten Skigebiete in Deutschland ist. Für obdachlose Personen ist die Versorgung in den Wintermonaten teils unmöglich: Duschen, Wäsche waschen und warme Mahlzeiten sind nicht immer zugänglich.

Die Stadtmission Cottbus unterstützt sie jedoch tatkräftig: Auch Schlafplätze werden im Cottbusser Obdachlosenhaus bereitgestellt. Die Bundestagswahl nähert sich und der Wahlkampf geht in die letzte Runde. Auch in Lichtenberg. Mit welchen Plänen und Ideen werben Politiker dort um Wähler-Stimmen? Wir haben die Direktkandidaten der großen Parteien begleitet. Was versprechen die Parteien zur Bundestagswahl? Die FDP will unter anderem das Bürgergeld reformieren. Kann der FDP-Kandidat Matti Karstedt die Vorsitzenden des Arbeitslosenverbandes in Brandenburg überzeugen? Am 15. Februar 1945 wurde Cottbus durch Flieger der Alliierten bombardiert. Großte Teile der Stadt wurden zerstört. Wenige Monate später endete der Krieg. 80 Jahre nach dem Bombardement gedachte die Stadt zusammen mit Zeitzeugen der Bombennacht. Die Geburtsklinik in Forst soll geschlossen werden. Dann drohen werdenden Eltern lange Wege. Auf dem Forster Marktplatz trafen sich heute Menschen zum Protest dagegen. Brandenburg ist in diesen Tagen wieder eine Winterlandschaft. Auf den Gewässern bildeten sich Eisflächen - meist nur sehr dünne. Betreten sollte man sie nicht, warnt die Feuerwehr. In Grünheide probten die Retter die Bergung von Menschen aus eiskaltem Wasser. Chiara und Anne studieren Lehramt an der HU und machen bald ihren Master, viele Kommilitonen aber brechen das Studium ab. Leistungsdruck, Arbeiten neben der Uni und fehlende Betreuung seien Gründe dafür. Und Berlins Politik streicht den Hochschulen weiter Mittel. Tausende haben am Samstag in Berlin und Brandenburg gegen Diskriminierung demonstriert. Erstmals stehe nicht die Forderung nach neuen Rechten im Vordergrund, sondern der Erhalt bereits erkämpfter Rechte, betonen Organisatoren. Obdachlose Menschen haben es bei den eisigen Temperaturen besonders schwer. Rund um den Cottbuser Hauptbahnhof kümmert sich die Stadtmission um die Versorgung der Betroffenen. Munition, Feuerwerk oder Weltkriegsbomben: Seit über 70 Jahren werden auf dem Sprengplatz im Berliner Grunewald gefundene Kampfmittel unschädlich gemacht. Doch seit dem Großbrand im Sommer 2022 gelten auf dem Gelände neue Regelungen. Was versprechen die Parteien zur Bundestagswahl? Die Linke will unter anderem einen bundesweiten Mietendeckel. Kann der Linken-Kandidat Christian Görke den Chef eines städtischen Wohnungsunternehmens in Potsdam überzeugen





