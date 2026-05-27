Ein Ebola-Patient in der Berliner Charité ist auf dem Weg der Besserung, während das Landgericht Verden die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette zu 13 Jahren Haft verurteilte. Zudem gibt es neue Entwicklungen zu GPS-Jamming über der Ostsee und einer Haftungsfrage nach einem Raub in Norderstedt. Die Energieministerkonferenz auf Norderney endete mit einer gemeinsamen Erklärung.

Berlin: Der als Ebola-Patient in der Berliner Charité behandelte Mann befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Klinik bestätigte, dass sein Gesundheitszustand stabil sei und er nicht mehr auf der Intensivstation betreut werde.

Der Patient war vor einigen Wochen aus einem afrikanischen Land nach Deutschland gebracht worden, wo er sich mit dem tödlichen Virus infiziert hatte. Dank der spezialisierten Behandlung in der Charité hat sich sein Zustand deutlich verbessert. Unabhängig davon wird in Deutschland weiter an der Entwicklung von Ebola-Impfstoffen geforscht, um künftige Ausbrüche besser kontrollieren zu können. Verden: Im Prozess gegen die ehemalige Terroristin Daniela Klette hat das Landgericht Verden eine Haftstrafe von 13 Jahren verhängt.

Die 64-Jährige wurde unter anderem wegen mehrfachen Mordversuchs und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung für schuldig befunden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Klette an der terroristischen Vereinigung RAF beteiligt war und an Anschlägen beteiligt war, bei denen Menschen getötet oder schwer verletzt wurden. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert, die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nordsee: Bei einem Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale in Norderstedt haben die Täter Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Haspa, also die Hamburger Sparkasse, als Eigentümerin der Filiale muss nicht für den Schaden haften, entschied nun ein Gericht. Die Richter begründeten dies mit mangelnden Sicherheitsvorkehrungen seitens der Bank, die den Überfall jedoch nicht verhindert hätten.

Die Versicherung der Bank wird dennoch prüfen, ob sie den Schaden übernimmt. Hannover: Die norddeutschen Ministerpräsidenten haben auf der Energieministerkonferenz auf Norderney über die Zukunft der Energieversorgung diskutiert. Im Mittelpunkt standen die gezielte Förderung erneuerbarer Energien und der Ausbau der Netzinfrastruktur. Niedersachsens Ministerpräsident Daniel Günther musste sich im Vorfeld Kritik an seiner Haltung zur Northvolt-Bürgschaft anhören.

Die Konferenz endete mit einer gemeinsamen Erklärung, die einen stärkeren länderübergreifenden Ausbau von Wind- und Solarkraft fordert. Schleswig-Holstein: Über der Ostsee wurden erneut Störsignale detected, die auf russische Herkunft hindeuten. Diese GPS-Jamming-Aktivitäten stören zivile und militärische Navigation und werden als hybride Kriegsführung eingestuft. Die Bundesregierung zeigt sich besorgt und sucht das Gespräch mit Moskau.

Experten warnen vor den Gefahren für den Schiffsverkehr und die Luftfahrt in der Region. Mecklenburg-Vorpommern: Nach dem verlängerten Pfingstwochenende zieht die DLRG eine gemischte Bilanz. Sechs Badetote wurden registriert, eine Zahl, die über dem Vorjahresniveau liegt. Die Rettungsschwimmer appellierten an die Bevölkerung, sich an die Baderegeln zu halten und auf eigene Fähigkeiten zu achten. Zudem wurde ein durch权限受限导致的大面积交通拥堵事件发生，具体信息待补充





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