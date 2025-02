Nachrichten aus Schwaben

Aktuelle Nachrichten aus dem Regierungsbezirk Schwaben, Bayern. Die Nachrichten umfassen Themen wie Umwelt, Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Bachmuschel steht auf der Roten Liste und gilt als 'vom Aussterben bedroht'. Trotzdem wurden im Januar 2025 nach vom Landratsamt Neu-Ulm genehmigten Baggerarbeiten die seltenen Muscheln getötet - in einem Schutzgebiet bei Illertissen. Im Augsburger Stadtteil Haunstetten wurde am Montagvormittag bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Vor der Entschärfung der 120-Kilogramm-Bombe mussten rund 1.500 Menschen ihre Häuser verlassen. Sportler wollen Eiweiß essen.

Deshalb werden Produkte oft mit 'proteinreich' beworben. Die Molkerei Alois Müller aber hat extra eine Milchreispackung mit dem Hinweis '14 g Protein*' versehen. Das ist verboten, urteilt das Oberlandesgericht München. Die Vorweihnachtszeit ist für Pascal Aldoais aus Krumbach im Landkreis Günzburg keine stille Zeit. Der 24 Jahre alte Student steht unermüdlich in der Küche und backt Plätzchen. Nicht für sich oder die Familie, sondern für einen guten Zweck. Eine Jobbörse für Geflüchtete – solche Veranstaltungen gab es zuletzt überall in Bayern. In Lindau ist das Jobcenter zufrieden. Etliche Geflüchtete und Arbeitgeber haben dort zusammengefunden. Es könnte ein Erfolgsmodell sein. Die vorgezogene Bundestagswahl bekommen die Narren zu spüren: Mancherorts müssen Faschingsumzüge verschoben werden – in Schwaben zum Beispiel in Höchstädt im Landkreis Dillingen und in Ronsberg im Ostallgäu. Der Mehraufwand und die Kosten sind groß. Die Regierung von Oberbayern plant in Erding eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Die 'Ankerzentrum-Dependance' soll auf dem Bundeswehrgelände des Fliegerhorsts entstehen. Problem: Die leerstehenden Gebäude dort gehören dem Bund. Audi hat erklärt an der Beschäftigungsgarantie bis 2029 festhalten zu wollen. Voraussetzung: Die Rahmenbedingungen verschlechterten sich nicht. Nun will der Vorstand mit dem Betriebsrat sprechen. Der übt im Vorfeld Kritik an der Leitung. Sprunghafter Anstieg von Drogenfahrten: seit der Legalisierung von Cannabis wurden in Schwaben-Nord heuer schon mehr Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt als im gesamten letzten Jahr. Außerdem gab es 42 Unfälle, bei denen Drogen im Spiel waren. Ein Gröbenzeller Unternehmen hat ein Kraftwerk entwickelt, das im Fluss schwimmt und fischverträglich sein soll. Nach ersten Einsätzen in München sollte nun ein 'Schwarm' in Augsburg installiert werden. Die Fischer aber leisten heftigen Widerstand





