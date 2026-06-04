Nachrichten für den Norden: Von Tankrabatt über Glyphosat bis zu Armutsbericht und Linkin Park

Übersicht über regionale Nachrichten aus Norddeutschland: Themen sind unter anderem die Wirkung des Tankrabatts, der Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft, ein Prozess gegen einen Pflegeheim-Betreiber, die Verteuerung der Fehmarnbelt-Tunnel-Anbindung, ein Kokainfund, steigende Armutsraten, gestohlene Geigen, ein neues Stadion in Oldenburg und ein Konzert von Linkin Park in Hamburg.

Die Nachrichten für den Norden: Eine regelmäßige Übersicht über die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in der Region. Heute unter anderem: Die Diskussion um die Wirksamkeit des Tankrabatt s hält an, während die Spritpreise weiterhin hoch sind.

Gleichzeitig zeigen neue Berichte, dass Landwirte wieder vermehrt auf das umstrittene Herbizid Glyphosat setzen. Das DFB-Nationalteam ist mit Kai Havertz nun wieder komplett, ein positives Signal für die Fußballfans. In der Justiz gibt es einen Prozess gegen einen Pflegeheim-Betreiber, und eine ehemalige DDR-Militärplattform wird versteigert. Die Förster der Region tagten in Rostock, und es gibt neue Erkenntnisse über Lithiumvorkommen unter Niedersachsen.

Die Obduktion eines gestrandeten Wals ist angelaufen. Auf Sylt wurden zwei Tatverdächtige nach Schussvorwürfen festgenommen. Die Hinterland-Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnels wird teurer als geplant. In Wilhelmshaven wurde Kokain gefunden.

Im Emsland gibt es eine Azubi-Baustelle, und ein ehrenamtliches Team saniert ein historisches Schul-Schiff. Die Anbindung des Fehmarn-Belt-Tunnels bleibt ein Kostenfaktor, zusätzlich zu den Ausbildungsaufwendungen in der Pflege. Das Thema Armut im Norden und in Deutschland insgesamt gewinnt an Brisanz, statistisch ist jeder Sechste betroffen. In Flensburg wurden wertvolle Geigen gestohlen, Oldenburg plant ein neues Stadion.

Ein Kieler Forschungszentrum sichert wichtige US-Forschungsdaten. Und die Musikwelt freut sich: Linkin Park gibt ein Konzert im Hamburger Volksparkstadion





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