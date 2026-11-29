Kritik an Reform des Rettungsdienstes • Weihnachtsmarkt-Verbot für zwei Syrer in Hagen • Boxer Agit Kabayel verteidigt WM-Titel.

Kritik an Reform des Rettungsdienstes in NRW • Weihnachtsmarkt-Verbot für zwei Syrer in Hagen • Boxer Agit Kabayel verteidigt WM-Titel. Der Nachrichtenüberblick. -Recherchen gibt es von Kommune zu Kommune unterschiedliche Regeln für Notfallsanitäter - etwa bei der Frage, ob sie bestimmte starke Schmerzmittel geben dürfen.

) sagte dem WDR, er werde sich bei der jetzigen Reform erst einmal um Finanzierungsfragen kümmern. Einheitliche Regeln für Notfallsanitäter werde es frühestens nach der Landtagswahl geben. Das Polizeipräsidium Hagen soll laut Bild-Zeitung ein Weihnachtsmarkt-Verbot für zwei mutmaßliche Islamisten-Brüder verhängt haben. In dem Schreiben, das Bild exklusiv vorliegt, heißt es:" Um einen friedlichen Verlauf der Hagener Weihnachtsmärkte sowie der Silvesterfeierlichkeiten gewährleisten zu können, halte ich es für geboten, die polizeilich bekannten islamistischen Gefährder vom Besuch der genannten Veranstaltungen abzuhalten.

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" Die Verbotsliste umfasst zwölf Weihnachtsmärkte in Hagen. Dazu kommen weitere Bereiche der Innenstadt, die die Brüder nicht betreten dürfen. Der deutsche Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel hat seinen WM-Titel im Boxen vor einer Riesenkulisse in Düsseldorf mühelos verteidigt. Der Bochumer gewann seinen ersten Verteidigungskampf um den Gürtel des Verbandsvor etwa 53.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena gegen den Albaner Nelson Hysa.