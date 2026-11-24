WDR-Auswertung: Femizide in NRW • Verletzte bei Angriff auf Grünen-Büro in Schwerte • Abschiebeskandal weitet sich aus.

WDR-Auswertung: Femizide in NRW • Verletzte bei Angriff auf Grünen-Büro in Schwerte • Abschiebeskandal weitet sich aus. Der Nachrichtenüberblick. -Datenteam hat die Polizeiliche Kriminalstatistik ausgewertet und dabei auch Tötungen bei Vergewaltigungen und anderen Sexualdelikten gezählt.

Diese Auswertung ist nötig, weil Femizide in der Statistik bisher nicht eigens aufgeführt werden. Als Femizid gilt, wenn eine Frau aufgrund ihres Geschlechts getötet wird. Da in der Statistik keine Motive aufgeführt werden, können zum Beispiel Tötungen durch Familienmitglieder wie Vater oder Bruder meist nicht klar zugeordnet werden. Die tatsächliche Zahl dürfte deshalb noch höher liegen.

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In Schwerte im Kreis Unna sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der in das Parteibüro der Grünen gestürmt ist, als dort gerade eine Fraktionssitzung stattfand. Es gibt drei Verletzte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich nach WDR-Informationen zehn Personen im Parteibüro auf. Der Staatsschutz prüft, ob der Angriff durch die maskierte Person politsche Hintergründe haben könnte.

Mit der sogenannten Coesfelder Liste wollte die Zentrale Ausländerbehörde von NRW den Kommunen aufzeigen, bei welchen ausreisepflichtigen Personen sie die Abschiebung unterstützen kann, zum Beispiel durch die nötigen Papiere. Doch Köln reagierte nicht. Jetzt zeigen neue Zahlen aus dem Fluchtministerium, dass es landesweit in vielen weiteren Städten und Kreisen ähnlich gelagerte Fälle gibt.

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Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der: Zwar bekamen drei Anlagen die Note"gut", sieben waren jedoch nur"ausreichend" und zwei fielen mit"mangelhaft" bzw."sehr mangelhaft" sogar durch. Bewertet wurden unter anderem Nutzerkomfort, Sicherheit und die-Konzerns Nvidia gespielt hat. Trump besitzt selbst Nvidia-Aktien. Er hatte erklärt, dass er sich für Huangs Rückkehr eingesetzt habe - obwohl dieser in einen Spionage-Skandal verwickelt ist.

Die Börsen-Kurse von Nvidia und weiterer Aktien aus demFrostig und stellenweise mit Reifglätte geht es in den Dienstag. Oftmals scheint schon am Morgen die Sonne, regional kann es aber wieder Nebel- oder Hochnebelfelder geben. Diese lösen sich im Laufe des Tages weitestgehend auf und dann scheint die Sonne vom teils wolkenlosen, teils leicht bewölkten Himmel. Die Temperaturen steigen am Nachmittag in Ostwestfalen-Lippe auf 1 bis 3 Grad, zum Ruhrgebiet und zum Niederrhein hin bis auf 5 Grad.

Heute Abend kommt der Vollmond der Erde besonders nah und ist dadurch etwas größer als sonst und vor allem deutlich heller. Es tritt drei- bis viermal im Jahr auf, wenn der Mond pünktlich zum Vollmond an einem besonders erdnahen Punkt seiner Umlaufbahn ist. In NRW müsste er heute gut zu sehen sein, der Himmel soll am Abend weitgehend klar sein. Übernehmen Pflegekräfte Servicejobs?

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