Nachrücker im Sommerhaus der Stars: Stoeckel und Damaschke 2026

Julian F. M. Stoeckel und Marcell Damaschke ziehen 2026 als Nachrücker-Paar ins Sommerhaus ein. Hintergründe zur Paarbildung, Karrieren und der Grund für die Teilnahme.

Julian F. M. Stoeckel und sein Lebenspartner Marcell Damaschke sind die neuen Nachrücker für die Staffel 2026 der Sendung "Sommerhaus der Stars". Das Paar bezieht im laufenden Sendebetrieb die Villa, nachdem ein anderer Kandidat die Sendung verlassen hat. Ihre Buchung wurde als Nachrücker-Paar von Anfang an festgelegt, was eine direkte und unumkehrte Teilnahme an den Dreharbeiten bedeutete.

Karrieren und beruflicher Hintergrund der Kandidaten

Julian F. M. Stoeckel ist als Entertainer, Moderator und TV-Darsteller bekannt. Einem breiten Publikum wurde er im Jahr 2014 durch seine Teilnahme an der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt. In der achten Staffel dieser Sendung belegte er den neunten Platz. Seine berufliche Laufbahn begann jedoch bereits vor seinem Durchbruch im Reality-Fernsehen. Er sammelte Schauspiel-Erfahrungen in Fernsehserien wie "Klinik am Alex" und "Polizeiruf 110".

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Neben seiner Tätigkeit als Darsteller ist Stoeckel auch als Designer aktiv. Er entwirft Schmuck und Kleidung, wobei seine erste Schmuckkollektion bereits im Jahr 2011 veröffentlicht wurde. Sein Partner Marcell Damaschke teilt diesen kreatischen Berufsweg. Als Designer konzentriert sich Damaschke hauptsächlich auf die Gestaltung von Barbie-Puppen. Er hat seine persönliche Leidenschaft zum Beruf gemacht und präsentiert seine Entwürfe in den sozialen Medien unter dem Instagram-Namen @pinklabeldolls.

Gemeinsame Geschichte und Reality-TV-Vorerfahrungen

Die Beziehung zwischen Julian F. M. Stoeckel und Marcell Damaschke ist bereits seit vielen Jahren etabliert. Die beiden lernten sich im Jahr 2017 über die Plattform Instagram kennen. Der erste Schritt zur Annäherung waren schriftliche Nachrichten im Direct-Modus des sozialen Netzwerks. Das erste persönliche Treffen erfolgte beim Christopher Street Day in Berlin. Seit Juli 2017 sind die beiden offiziell ein Paar und leben mittlerweile gemeinsam in der Hauptstadt Berlin.

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Bevor sie 2026 ins Sommerhaus einzogen, hatten die beiden bereits gemeinsame Erfahrungen im Reality-TV gesammelt. Gemeinsam nahmen sie an der Sendung "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" teil. In dieser Produktion erreichten sie den fünften Platz. Damit ist die Teilnahme im "Sommerhaus der Stars" nicht ihr erster gemeinsamer Auftritt in dieser Art von Format, was sie mit einer gewissen Routine in der Medienpräsenz ausstattet.

Bedingungen der Teilnahme und Interne Dynamik

Dass die Buchung von Julian F. M. Stoeckel und Marcell Damaschke für das Jahr 2026 zustande kam, war nicht selbstverständlich. Insbesondere Julian hatte eine Teilnahme an der Sendung in der Vergangenheit mehrfach ausgeschlossen. Der entscheidende Faktor für die finale Zusage war ein Angebot des Senders RTL. Stoeckel erklärte im Interview, dass er das Angebot des Senders als gut bewertete und sich aufgrund dessen überzeugen ließ, die Teilnahme doch noch zu akzeptieren.

Ein spezifischer Punkt in den Vereinbarungen betraf ihren Status in der Show. Stoeckel und Damaschke wurden explizit als Nachrücker gebucht. Dies unterscheidet sie von den Kandidaten, die am ersten Tag der Staffel anreisen. Für das Paar ist persönlicher Freiraum besonders wichtig, was sich auch in ihrem häuslichen Zusammenleben widerspiegelt. So schlafen die beiden in getrennten Betten, um sich gegenseitig Raum zu geben.

Prognosen und Auswirkungen auf das Format

Die Aufnahme des Paares mitten in der laufenden Staffel verändert die Dynamik im Haus. Als erfahrene Reality-TV-Teilnehmer bringen sie unterschiedliche Perspektiven mit. Stoeckel ist durch seine Auftritte in Dschungelcamp und anderen Formaten an die Kamera gewöhnt, während Damaschke durch seine Nische in der Puppenkunst eine besondere kulturelle Bedeutung hat. Ihre Präsenz wird die Interaktionen mit den verbliebenen Kandidaten verändern.

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Der Sender RTL setzt mit der Buchung nachträglicher Kandidaten auf die Aufrechterhaltung der Spannung und der Quoten. Da beide Teilnehmer bereits als Paar bestätigt sind, entfällt die typische anfängliche Annäherungsphase, die oft in den ersten Folgen der Hauptstaffel steht. Stattdessen konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf ihre Interaktionen mit den bereits anwesenden Stars und ihre Integration in die bestehende Hausgemeinschaft ab dem Zeitpunkt ihres Eintreffens 2026.