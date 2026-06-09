Nachruf auf Elfie Semotan: Eine der bedeutendsten Fotografinnen unserer Zeit ist tot

Elfie Semotan, die österreichische Fotografin, die das Bild der Frau in der Modefotografie nachhaltig prägte, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Ein Rückblick auf ihr Leben und Werk.

Am vergangenen Samstag, den 6. Juni, verstarb die österreich ische Fotografin Elfie Semotan unerwartet im Alter von 84 Jahren in Jennersdorf im Burgenland. Genau zwei Jahre zuvor war das erste VOGUE Austria Special von VOGUE Germany erschienen, für das wir Semotan an genau diesem Ort besucht hatten.

In Erinnerung an eine der bedeutendsten Fotografinnen unserer Zeit, die das Bild von Frauen in der Modefotografie maßgeblich mitprägte, veröffentlichen wir die Geschichte aus dem Juni 2024 an dieser Stelle erneut. Semotan, die zunächst eine Modeschule besuchte und mit 20 als Model nach Paris ging, begann später selbst zu fotografieren.

Ihre Werbekampagne für Palmers in den späten Siebzigerjahren sorgte mit einer ungewohnt verführerischen, aber selbstbewussten Darstellung von Frauen für einen Skandal - der einfühlsamen Begegnung mit ihren Sujets auf Augenhöhe blieb sie stets treu. Über 40 Jahre lang fotografierte sie Porträts und Editorials für die renommiertesten Magazine der Welt. Ihre langjährige Zusammenarbeit mit ihrem besten Freund, dem Modedesigner Helmut Lang, war stilprägend für die Neunzigerjahre.

Ihre Arbeit wurde immer wieder durch den Austausch mit anderen Kreativen befruchtet - insbesondere mit ihren beiden Ehemännern Kurt Kocherscheidt und Martin Kippenberger. Heute fotografierte Semotan vor allem Stillleben und Porträts; zuletzt waren Werke von ihr in Gruppenausstellungen in Prag und New York zu sehen, sowie in Einzelausstellungen in Linz und in der Landesgalerie Burgenland. Dort, im Burgenland, ein paar Kilometer von Jennersdorf entfernt, bewohnte sie seit rund 50 Jahren ein altes Bauernhaus.

Trotz zahlreicher anderer Stationen blieb es für sie stets ein Ort der Rückkehr, der Konzentration und Verarbeitung. Das Haus wurde kontinuierlich umgebaut und erweitert; seinem Innenleben merkte man die Bewegtheit ihres Lebens in jeder Ecke an. Überall fanden sich persönliche Memorabilien, Arbeiten und Flohmarktfunde, alles erfrischend ungestylt. Das Haus im Grünen hatte Semotan einst zusammen mit Kurt Kocherscheidt gefunden, hochschwanger mit ihrem ersten Sohn.

In den Hang eingelassen befindet sich heute ein Fotoarchiv. In einem Interview sprach Semotan über ihre Modelzeiten ohne Castings, Social Media und Demna Gvasalia. Sie erzählte von ihrem Aufwachsen in einem Dorf in Oberösterreich und wie sie später als Model die Welt entdecken konnte. Einmal flog sie mit Madame Grès nach Los Angeles, um im Beverly Hills Hotel Kleidung vorzuführen.

Madame Grès hatte sie aus Paris als Model gekannt und für die Shows engagiert. Es gab keine Castings wie heute; sie verbrachte eine Woche im Hotel, lernte John Boorman kennen und ging mit ihm Essen. Solche Begegnungen wären heute sofort in sozialen Medien geteilt worden, aber Semotan nutzte Social Media nicht aktiv. Sie fand es schwierig, dass man sich ununterbrochen nur virtuell unterhält, statt sich persönlich auszutauschen.

Ihrer Meinung nach ist das keine echte Kommunikation mehr, bei der man etwas lernen kann. Semotan arbeitete bis zuletzt und hinterlässt ein beeindruckendes Werk, das die Fotografie nachhaltig geprägt hat. Ihr Tod ist ein großer Verlust für die Kunstwelt





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