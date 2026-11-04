Nachruf: Kinderbuchautor Janosch stirbt mit 95 Jahren

Der berühmte deutsche Kinderbuchautor und Illustrator Janosch ist mit 95 Jahren verstorben. Sein Werk 'Oh, wie schön ist Panama' prägte Generationen.

Der weltweit bekannte Kinderbuchautor und Illustrator Janosch ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Wie sein Verleger Bernhard Feil aus Tübingen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, verstarb der Künstler am Dienstag auf der spanischen Insel Teneriffa. Seine Geschichten um den kleinen Tiger und den kleinen Bären sowie die Figur der Tigerente haben Generationen von Kindern auf der ganzen Welt begleitet und begeistern bis heute Leserinnen und Leser.

Das Vermächtnis von Oh, wie schön ist Panama

Janosch schuf mit seinem Kinderbuchklassiker Oh, wie schön ist Panama ein literarisches Werk von zeitloser Bedeutung. Die fiktive Reise des kleinen Tigers und des kleinen Bären auf der Suche nach dem legendären Land ihrer Träume gehört zu den bekanntesten und meistverkauften Büchern des Autors. Millionen Kinder sind mit den liebevoll gezeichneten Figuren aufgewachsen und fanden in den Illustrationen eine trostspendende Welt.

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Die Charaktere verkörpern die Sehnsucht nach einem Ort ohne Sorgen und Konflikte. Dieses universelle Thema sorgte dafür, dass die Werke des Autors über Grenzen und Kulturen hinweg resonanzfähig blieben. Die Geschichte von Panama ist bis heute ein fester Bestandteil im Repertoire junger Leser und ihrer Eltern.

Schweres Leben prägten den Künstler Horst Eckert

Geboren wurde Janosch am 11. März 1931 unter dem Namen Horst Eckert in Oberschlesien. Seine Kindheit verlief alles andere als unbeschwert, da er in ausgesprochen schwierigen Verhältnissen aufwuchs. Bereits in frühen Jahren musste er Gewalt und Entbehrungen erleben, was sein Leben nachhaltig prägte.

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Durch diese harten Erfahrungen fand er später einen wichtigen Ausweg in der Kunst. Das Zeichnen und Erzählen wurde für ihn zur Möglichkeit, eine eigene, heile Welt zu erschaffen, die er dann mit der Öffentlichkeit teilte. Diese Biografie steht im starken Kontrast zu den oft idyllisch wirkenden Geschichten, die er später veröffentlichte.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

In den letzten Lebensjahren zog sich Janosch zunehmend aus der deutschen und internationalen Öffentlichkeit zurück. Der Rückzug geschah schrittweise,使得 er weniger an öffentlichen Auftritten und Veranstaltungen teilnahm. Dennoch blieben seine Bücher weiterhin populär und wurden regelmäßig neu aufgelegt.

Der Tod des Künstlers markiert das Ende einer Ära in der deutschen Kinderliteratur. Seine Figur des kleinen Tigers gilt als eine der wichtigsten Ikonen des Genres. Die Gemeinschaft der Leser trauert um einen Schöpfer, der ihnen Trost und Unterhaltung bot.

Das Erbe des Künstlers auf Teneriffa

Der Verleger Bernhard Feil aus Tübingen gibt die Nachricht über den Tod von Janosch bekannt. Die Bestätigung erfolgte über die Deutsche Presse-Agentur. Der Künstler verstarb an dem Ort, an dem er sich im Ruhestand aufhielt.

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Die Werke von Janosch bleiben ein dauerhafter Teil der kulturellen Landschaft. Sie werden weiterhin gelesen, diskutiert und geschätzt. Sein Leben und sein Schaffen werden in der Geschichte der Literatur fortbestehen, insbesondere durch die Figuren, die er erschaffen hat.