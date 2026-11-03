Nachruf: ZDFneo ehrt verstorbene Filmproduzentin Regina Ziegler mit Sendeänderungen

Das ZDF und ZDFneo gedenken der 82-jährigen Produzentin Regina Ziegler mit speziellen Sendungen. Der Sender stellt ihr Lebenswerk im Fokus und strahlt ausgewählte Produktionen aus.

Die deutsche Filmbranche betrauert den Tod einer ihrer bedeutendsten Persönlichkeiten. Regina Ziegler, die weithin als die bekannteste und erfolgreichste Filmproduzentin Deutschlands gilt, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Um der Pionierin und Vorreiterin für Frauen in der männerdominierten Filmbranche der 1970er Jahre gerecht zu werden, hat das öffentlich-rechtliche Hauptsenders ZDFneo sein Programm umgehend angepasst und stellt ihr Werk in den Mittelpunkt.

Programmänderung zum Gedenken

Das ZDF änderte seinen Sendeplan am vergangenen Montag offiziell, um den Verstorbenen zu ehren. Im Rahmen dieser Sonderausstrahlung wurde der TV-Film "Familie Bundschuh - Bundschuh gegen Bundschuh" gezeigt, eine Produktion von Regina Ziegler mit den Hauptdarstellern Andrea Sawatzki und Axel Milberg. Im Anschluss folgte der Spielfilm "Fabian" aus dem Jahr 1980, der sich mit dem Zerfall der Weimarer Republik auseinandersetzt. Diese Auswahl spiegelt die Bandbreite ihrer langjährigen Karriere wider.

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Auch der folgende Tag war bereits Teil der Gedenkfeierlichkeiten. Am Dienstag, den 3. November 2026, zieht der Spartensender ZDFneo nach und passt sein Programm entsprechend an. Dort wird um 20:15 Uhr der TV-Krimi "Kommissarin Heller: Panik" mit Lisa Wagner ausgestrahlt. Diese Entscheidung unterstreicht den hohen Stellenwert, den die verstorbene Produzentin im deutschsprachigen Fernsehen genießt.

Lebenswerk und Pionierzeit

Regina Ziegler etablierte sich bereits in jungen Jahren als feste Größe in der Kulturbranche. Mit nur 29 Jahren gründete sie ihre eigene Produktionsfirma und etablierte sich als unabhängige Kraft in einem Umfeld, das von Männern dominiert wurde. Bis zu ihrem Tod am 1. November 2026 realisierte sie mehr als 500 Projekte für die große Leinwand sowie das deutsche Fernsehen. Dies ist eine beeindruckende Zahl, die ihre enorme Produktivität und ihren Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie belegt.

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Der erste von ihr produzierte Spielfilm "Ich dachte, ich wäre tot" war zugleich ein künstlerischer Erfolg. Inszeniert von ihrem späteren Ehemann Wolf Gremm, erhielt der Film das begehrte Prädikat "besonders wertvoll". Dieses frühe Lob markierte den Beginn einer Erfolgsgeschichte, die mehrere Jahrzehnte andauerte und sie zu einer der einflussreichsten Frauen im deutschen Kulturbetrieb machte.

Aktuelle Produktionen und Gedenken

Nachdem Regina Ziegler in ihren letzten Lebensjahren vermehrt für das Fernsehen tätig war, gelangen ihr auch im Kino beachtliche Werke. Im Jahr 2024 feierte Andreas Dresens Antikriegsfilm "In Liebe, Eure Hilde" seine Premiere. Der Film porträtiert die deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus Hilde Coppi und zeigt das fortwährende Engagement der Produzentin für historisch relevante Themen.

Zwei Jahre später folgte Volker Schlöndorffs Jahrhundert-Saga "Heimsuchung" mit Lars Eidinger und Martina Gedeck. Diese beiden jüngsten Arbeiten belegen, dass sie bis ans Ende ihres Lebens kreativ und präsent in der Branche blieb. Der Rest der Woche wird beim ZDF ebenfalls im Zeichen der Verstorbenen stehen, wie in einer Pressemitteilung angekündigt wurde.

Medienlandschaft reagiert auf Verlust

Neben dem linearen Fernsehen zeigt die ARD-Mediathek die von Regina Ziegler produzierte Serie "Weissensee" zum Abruf bereit. Damit wird es dem Publikum ermöglicht, ihr Werk in größerem Umfang zu rekapitulieren und zu würdigen. Auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) reagierte schnell auf die Nachricht.

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Am Montagabend zeigte der RBB um 22:15 Uhr den Berliner "Tatort: Oben und Unten". Diese umfassende Reaktion der verschiedenen Sender und Plattformen demonstriert den kollektiven Respekt vor dem Lebenswerk von Regina Ziegler. Ihre Beiträge bleiben ein fester Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses des deutschen Fernsehens.