Nächste heftige Klatsche für Schalke: Auch U23 in Paderborn chancenlos
Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 erleidet in der Regionalliga gegen den SC Paderborn eine heftige Klatsche - nur einen Tag nach dem desolaten Ergebnis der Bundesliga-Profis.
Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 erleidet in der Regionalliga gegen den SC Paderborn eine heftige Klatsche - nur einen Tag nach dem desolaten Ergebnis der Bundesliga-Profis.ist in der Regionalliga West am Sonntag empfindlich unter die Räder gekommen – und das ausgerechnet gegen die Reserve des SC Paderborn!
Auch Kapitän Kenan Karaman meldete sich am Sonntag auf seinem Instagram-Account selbstkritisch zu Wort.
„Für das Ergebnis gibt es keine Entschuldigung“, schrieb er. In Addition verloren die ersten beiden Schalker Teams gegen die Paderborner Mannschaften nun also mit 2:13.dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren.
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