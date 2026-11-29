Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 erleidet in der Regionalliga gegen den SC Paderborn eine heftige Klatsche - nur einen Tag nach dem desolaten Ergebnis der Bundesliga-Profis.

Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 erleidet in der Regionalliga gegen den SC Paderborn eine heftige Klatsche - nur einen Tag nach dem desolaten Ergebnis der Bundesliga-Profis.ist in der Regionalliga West am Sonntag empfindlich unter die Räder gekommen – und das ausgerechnet gegen die Reserve des SC Paderborn!

Auch Kapitän Kenan Karaman meldete sich am Sonntag auf seinem Instagram-Account selbstkritisch zu Wort.

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„Für das Ergebnis gibt es keine Entschuldigung“, schrieb er. In Addition verloren die ersten beiden Schalker Teams gegen die Paderborner Mannschaften nun also mit 2:13.dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren.