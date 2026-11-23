Bitter: Der 25-Jährige muss operiert werden und fällt erstmal aus. Bei einem Langzeitverletzten gibt es hingegen gute Nachrichten.

Augsburger Panther ist in dieser Spielzeit ohnehin schon wegen Verletzungen dezimiert - nun folgte am Montagabend die nächste Hiobsbotschaft. Wie der Verein bekannt gab, hat sich Stürmer Philipp Krauß beim Spiel gegen Nürnberg verletzt und muss operiert werden.

Die Panther sprechen von einer Oberkörperverletzung. Nach Informationen unserer Redaktion hat sich der Angreifer die Hand gebrochen und fällt wochenlang aus. Am Montag ergab eine eingängige Untersuchung in der Arthroklinik Auskunft über die Schwere der Verletzung und die zu erwartende Ausfalldauer. Der Ausfall des Angreifers ist eine erhebliche Schwächung für die Panther, denn Krauß gehörte zu den Säulen des Angriffsspiels und hat in der aktuellen Spielzeit bereits sechs Treffer und einen Assist gesammelt.

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Alleine in den letzten beiden Spielen vor seiner Verletzung hatte er jeweils einmal getroffen.hatte den Kanadier Mitchell Hoelscher verpflichtet. Der 26-Jährige, vergangene Saison noch bei den Kassel Huskies im Einsatz, war bereits wenige Stunden nach seiner Ankunft am Donnerstag ein gefragter Mann im Augsburger Kader: Sowohl am Freitag gegen Nürnberg als auch am Sonntag inVorsichtig gute Nachrichten gibt es hingegen bei einem anderen Langzeitverletzten. Wie die Panther ebenfalls mitteilen, laboriert Sean Malone zwar weiterhin an einer hartnäckigen, strukturellen Oberkörperverletzung.

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Der Center machte zuletzt jedoch Fortschritte und trainierte am Montag – wenn auch noch ohne Körperkontakt – mit der Mannschaft. Der US-Amerikaner soll in enger Abstimmung zwischen medizinischer Abteilung und Trainerteam weiterhin behutsam an den Spielbetrieb herangeführt werden, ohne ein noch langfristigeres Ausfallrisiko einzugehen. Malone, der als einer der wichtigsten Neuverpflichtungen gilt, kommt in dieser Saison auf nur vier Spiele. Seine bislang letzte Partie hatte er