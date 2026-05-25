Nächste Megarallye startet: Die Märkte feiern neue Rekorde, aber eine Entwicklung droht alles zu verändern

Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben. Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet.

Die Märkte feiern neue Rekorde, aber im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrise n aller Zeiten.

Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben. Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten. Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen.

Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht. In diesem Zusammenhang ist die Nachricht vom US-Energieministerium interessant. Es will die heimische Uranproduktion bis 2033 von derzeit rund 2 Mio. auf 20 Mio.

Pfund jährlich steigern. Davon müsste American Atomics profitieren. Der Gründer zeigt in einem Interview die Chancen der Branche auf. Das Unternehmen verfügt über spannende Projekte in den USA.

Der KI-Boom in den USA ist auch der Treiber für Siemens Energy. Analysten haben ihr Kursziel weiter nach oben geschraubt und sehen kein Ende des Booms. Die Quanten-Aktien scheinen im Schatten des KI-Hypes zu stehen, aber das könnte sich schnell ändern. Beispielsweise ist D-Wave innerhalb von zwei Handelstagen um 36 % explodiert.

Damit scheint die Konsolidierung beendet zu sein. Eine explosive Aufwärtsbewegung ist eigentlich auch im Uran-Sektor überfällig





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