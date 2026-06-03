Nächster Coup in Washington: Trump wählt neuen Geheimdienstkoordinator

US-Präsident Donald Trump hat Bill Pulte, Chef der staatlichen Wohnungsbaufinanzierungsbehörde, zum neuen Geheimdienstkoordinator ernannt. Die Ernennung sorgt für heftige Diskussionen, da Pulte keinerlei erkennbare Erfahrung im Geheimdienstbereich mitbringt und in einen Streit um die US-Notenbank verwickelt ist.

US-Präsident Donald Trump hat einen engen Unterstützer für einen der sensibelsten Posten der Vereinigten Staaten ausgewählt. Bill Pulte soll zusätzlich kommissarisch die US-Geheimdienste beaufsichtigen. Trump machte die Personalie selbst auf seiner Plattform Truth Social öffentlich.

Der Posten hat enormes Gewicht: Der Geheimdienstkoordinator steht an der Spitze der amerikanischen Nachrichtendienste und gilt als wichtigster Berater des Präsidenten in Geheimdienstfragen. Die Ernennung sorgt bereits für heftige Diskussionen. Kritiker bemängeln vor allem, dass Pulte keinerlei erkennbare Erfahrung im Geheimdienstbereich mitbringe. Zusätzlichen Zündstoff liefert seine Rolle in einem Streit um die US-Notenbank.

Pulte stammt aus einem Umfeld, aus dem Vorwürfe gegen Notenbank-Vorständin Lisa Cook wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei Hypotheken aufgekommen waren. Trump hatte sich dafür eingesetzt, Cook aus dem Amt zu drängen. Die Notenbankerin wehrte sich jedoch erfolgreich und blieb zunächst im Amt. Der Fall liegt inzwischen beim Obersten Gerichtshof.

Gegner des Präsidenten werfen Trump vor, unliebsame Personen gezielt aus ihren Positionen verdrängen zu wollen. Zudem kritisieren sie, Pulte sei ein loyaler Gefolgsmann, der die Wünsche des Präsidenten ohne Widerspruch umsetze





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