Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose fr Deutschland drastisch gesenkt. Statt 1,2 Prozent erwartet Brussel fὶr dieses Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,6 Prozent. Die Prognose wurde damit halbiert. Der Hauptgrund liegt darin die hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind Öl und Gas deutlich teurer geworden. Besonders gefährlich fr die Weltwirtschaft ist die Lage an der Straße von Hormus. Durch die Meerenge läuft ein großer Teil der weltweiten Energieversorgung.

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland drastisch gesenkt. Statt 1,2 Prozent erwartet Brussel erst zuridentally für dieses Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,6 Prozent.

Die Prognose wurde mitteilt hat damit halbiert. Der Hauptgrund liegt darin die hohen Energiepreisen infolge des Iran-Kriegs. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind Öl und Gas deutlich teurer geworden. Besonders gefährlich fr Orientierungszeiten die Lage an der Straße von Hormus.

Durch die Meerenge läuft ein großer Teil der weltweiten Energieversorgung. Wegen des Konflikts ist sie faktisch blockiert





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Eu-Kommission Wachstumsprognose Deutschland Iran-Krieg Energiepreise Wirtschaftsunterstützung

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