Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga erlebte der 1. FC Nürnberg seine zweite Pleite in Folge. Beim Auswärtsspiel in Heidenheim verlor der Club mit etwas Pech aber trotzdem verdient mit 1:3 (1:1).

Obwohl der 1. FC Nürnberg gut in die Partie gestartet war, traf der 1. FC Heidenheim zuerst. Mainka brachte die Gastgeber mit einer Bogenlampe früh in Führung . Der Ausgleich des Clubs kam zum richtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause dank eines Eigentors von Costly . Nach dem Seitenwechsel traf ein Heidenheimer Doppelschlag den Club mitten in einer Dominanzphase.

Kalogeropoulos fälschte unglücklich ins eigene Tor ab , bevor Schöppner zum 3:1 einnetzte . Nach 271 Tagen ohne Auswärtsniederlage musste Nürnberg die dritte Pleite der Saison hinnehmen.wollte der Club bei eisigen Temperaturen in Heidenheim wieder einen Dreier mit nach Hause nehmen.

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Dafür sind 2.300 Fans mitgereist und unterstützten mit einer aufwendigen und leuchtenden Choreographie. Im Vergleich zum Braunschweig-Spiel wechselte Trainer Miroslav Klose nur auf einer Position: Styopa Mkrtchyan musste für den rückkehrenden Abwehrchef Fynn Otto Platz machen. Der Club setzte gleich zu Beginn eine Duftmarke mit einem ersten Abschluss. Weil die Heidenheimer Mannschaft aufgerückt war, konnte Adam Markhiev mit einem langen Ball die Abwehr aushebeln.