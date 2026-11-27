Jamal Musiala hat einen weiteren Rückschlag kassiert. Der deutsche Nationalspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und wird dem FC Bayern München somit im Auswärtsspiel beim Hamburger SV am Samstag fehlen.

Erst vor Kurzem hatte sich Musiala von einem Muskelfaserriss erholt und zurückgekämpft. Nach seinem wochenlangen Ausfall kam der 23-Jährige auf zwei Kurzeinsätze gegen den 1.

FC Köln und den OSC Lille . Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist seine alte Verletzung nun wieder aufgebrochen. Bis zum Jahresende wird der deutsche Nationalspieler keine Partie für den deutschen Rekordmeister bestreiten. Der FC Bayern verkündete den Ausfall mit der Formulierung, dass der Offensivmann "bis auf Weiteres" fehlen werde.

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Damit schafft es Musiala zurzeit nicht aus den Schlagzeilen im Bayern-Kosmos. In den vergangenen Wochen wurde der Nationalspieler, der sich mit gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen muss, öffentlich von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge angezählt. Aufgrund seiner neurologischen Erkrankung war seine Leistungsfähigkeit in Frage gestellt worden. Zuletztund ihm die Unterstützung der gesamten Mannschaft zugesprochen.