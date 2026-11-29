Hamburg verspielt in Melsungen eine klare Führung – und muss um Torhüter Leon Nowottny bangen.

Beim Auswärtsspiel in Melsungen verlor der HC Hamburg trotz furiosen Starts mit 30:33. Mit Torhüter Leon Nowottny verletzte sich der nächste Spieler. Trotz eines furiosen Starts und 30 Treffern in der Offensive haben Hamburgs Handballer einen Auswärtssieg bei Topteam MT Melsungen verpasst.

Der HCH gab nach zwischenzeitlich klarer Führung die Partie noch aus der Hand und verlor letztlich mit 30:33 . Sorgen machte allerdings nicht nur die Niederlage, sondern auch die nächste Verletzung: Keeper Leon Nowottny musste von seinen Mitspielern von der Platte getragen werden. Der 21-Jährige, der seit seinem Wechsel aus Kiel im Sommer immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und zuletzt an Hüftproblemen laboriert hatte, kam in der 45.

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Minute nur für einen einzigen Siebenmeter auf die Platte – und verletzte sich bei dieser Aktion unglücklich am rechten Fuß. Nowottny knickte bei der Parade um, blieb liegen und musste schließlich von zwei Mitspielern zur Bank getragen werden. Nach der Partie wurde er von einem Sanitäter mit einem Rollstuhl aus der Halle gefahren.