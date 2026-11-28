Der FC Bayern hat im Spiel gegen HSV weiterhin mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Eine Rote Karte gegen Joshua Kimmich kommt erschwerend hinzu.

Der FC Bayern hat im Spiel gegen HSV weiterhin mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Eine Rote Karte gegen Joshua Kimmich kommt erschwerend hinzu.einen sportlichen Befreiungsschlag verpasst.

In Unterzahl kamen die Münchner beim Hamburger SV nicht über ein 0:0 hinaus und verpassten damit den Sprung an die Tabellenspitze. Zudem gibt es Sorgen um Lennart Karl und Konrad Laimer. Kurz vor Schluss hätten die Bayern einen Elfmeter kriegen können, nachdem Luis Díaz im Strafraum von Martin Adeline getroffen worden war .

Advertisement

Advertisement

Doch die Pfeife von Schiedsrichter von Bastian Dankert blieb stumm, auch der VAR griff nicht ein. Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln und der 1:2-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille unter der Woche blieben die Bayern zum dritten Mal in Folge sieglos. Der BVB könnte mit einem Sieg am Sonntag gegen Bayer Leverkusen den Vorsprung auf vier Punkte ausbauen.