Nächster Top-Star verlässt Liverpool: Konaté geht ablösefrei

Ibrahima Konaté verlässt den FC Liverpool nach gescheiterten Vertragsverhandlungen ablösefrei. Auch Salah und Robertson gehen. PSG ist Favorit auf eine Verpflichtung.

Der FC Liverpool steht vor einem großen Umbruch. Nachdem bereits der Abgang von Superstar Mohamed Salah feststeht, verlässt nun auch Innenverteidiger Ibrahima Konaté den Verein.

Wie die Daily Mail und Sky Sport übereinstimmend berichten, konnten sich die Reds mit dem 27-jährigen Franzosen nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Damit wird Konaté ab Juli ablösefrei zu haben sein. Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten hatten sich bereits über Monate hingezogen. Ende April hatte Konaté in einem Interview noch zuversichtlich erklärt: Wir sprechen schon lange und stehen kurz vor einer Einigung.

Doch offenbar kam der Durchbruch nicht zustande. Der Abwehrspieler war seit seinem Wechsel von RB Leipzig im Jahr 2021 für 40 Millionen Euro zu den Reds ein fester Bestandteil der Startelf. In 183 Pflichtspielen erzielte er sieben Tore und bereitete vier weitere vor. Mit Liverpool feierte er große Erfolge: 2025 die Meisterschaft in der Premier League, 2022 den FA Cup und zweimal den League Cup 2022 und 2024.

Sein Abgang hinterlässt eine große Lücke in der Abwehr, die Trainer Jürgen Klopp schließen muss. Das Interesse an Konaté ist laut Medienberichten enorm. Real Madrid soll schon länger ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen haben.

Allerdings sind die Königlichen angeblich nicht mehr die Favoriten. Stattdessen soll Paris Saint-Germain das Rennen um den Innenverteidiger anführen. Die Franzosen haben offenbar konkrete Gespräche mit dem Spielerberater aufgenommen und bieten Konaté einen lukrativen Fünfjahresvertrag an. Auch der FC Bayern München wird als möglicher Interessent gehandelt, doch der deutsche Rekordmeister scheint sich noch nicht endgültig festgelegt zu haben.

Konaté selbst möchte seine Zukunft nun schnell klären, um sich voll auf die Vorbereitung auf die neue Saison konzentrieren zu können. Ein Wechsel ins Ausland scheint wahrscheinlich, da er in England nach seinem Abschied von Liverpool nicht mehr spielen möchte. Doch Konaté ist nicht der einzige Star, der die Reds im Sommer verlässt. Mohamed Salah, der seit 2017 für Liverpool spielt und in 349 Spielen 211 Tore erzielte, wird den Verein nach acht Jahren verlassen.

Der Ägypter hat noch kein neues Ziel bekannt gegeben, aber es wird gemunkelt, dass er in die Saudi Professional League wechseln könnte. Auch Linksverteidiger Andrew Robertson verlässt Liverpool nach neun Jahren. Sein Vertrag läuft aus, und er wird ablösefrei zu den Tottenham Hotspur wechseln. Trainer Roberto De Zerbi hat laut übereinstimmenden Berichten grünes Licht für den Transfer gegeben, nachdem die Spurs den Klassenerhalt geschafft haben.

Nur der Medizincheck steht noch aus. Robertson war seit 2016 eine feste Größe auf der linken Seite und gewann mit Liverpool die Champions League 2019, die Premier League 2020 sowie zahlreiche weitere Titel. Sein Abgang markiert das Ende einer Ära. Insgesamt verlieren die Reds mit Salah, Konaté und Robertson drei absolute Führungsspieler gleichzeitig.

Jürgen Klopp steht vor der größten Herausforderung seiner Amtszeit, ein neues Team aufzubauen. Die Verantwortlichen haben bereits mit der Kaderplanung begonnen und mehrere Transfers eingeleitet, darunter die Verpflichtung von Josko Gvardiol und Jude Bellingham, die jedoch noch nicht offiziell bestätigt sind. Die Liverpooler Fans müssen sich also auf einen heißen Sommer einstellen, in dem viele bekannte Gesichter den Verein verlassen werden





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