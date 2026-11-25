Weltweit arbeitet jeder fünfte Beschäftigte nachts - oft mit gesundheitlichen Folgen. Eine neue Analyse findet messbare Unterschiede am Herzen von Schichtarbeitern. Ein direkter Kausalzusammenhang lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Bei Menschen, die häufig nachts arbeiteten, war die Wanddicke der linken Herzkammer größer, stellte ein chinesisches Forschungsteam fest. Weltweit arbeitet jeder fünfte Beschäftigte nachts - oft mit gesundheitlichen Folgen.

Eine neue Analyse findet messbare Unterschiede am Herzen von Schichtarbeitern. Ein direkter Kausalzusammenhang lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Häufige Nachtschichtarbeit steht einer Studie zufolge im Zusammenhang mit Veränderungen in der Herzstruktur und bei einigen Blutwerten. Ein Team aus China hatte Daten von über 40.000 Menschen aus der britischen UK Biobank analysiert, deren Herz per Magnetresonanztomographie abgebildet worden war.

Advertisement

Advertisement

Die Ergebnisse sind im Nachtschichtarbeit betreffe schätzungsweise weltweit etwa jeden fünften Beschäftigten und gehe mit einem erhöhten Risiko für neu auftretende Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher, schreibt das Team mit Verweis auf frühere Studien. Die direkten Veränderungen am Herzen seien jedoch wenig erforscht. Die 42.671 Probanden waren zu Studienbeginn im Schnitt 52 Jahre alt. 1.848 arbeiteten gelegentlich und 1322 regelmäßig in Nachtschichten. Sie hatten bei Aufnahme in die Studie keine Herz-Kreislauf-Erkrankung.