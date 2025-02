Nachtblindheit: Ursachen, Diagnose und Behandlung

Dieser Artikel untersucht die Ursachen, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten von Nachtblindheit. Obwohl Nachtblindheit ein seltener Begriff ist, können verschiedene Faktoren zu schlechterem Sehen bei Nacht führen, wie z.B. Kurzsichtigkeit, Linsentrübungen und Vitamin-A-Mangel. Der Artikel erklärt, wie Sehen funktioniert und welche medizinischen Begriffe für Nachtblindheit verwendet werden. Er gibt auch Tipps, wann man einen Arzt aufsuchen sollte, wenn man Probleme mit dem Sehen im Dunkeln hat.

Manchen Menschen bereitet das Sehen bei Nacht besonders große Probleme. Ein Begriff, der vielen Menschen in den Kopf schießen dürfte: Nachtblindheit . Die ist allerdings ein seltenes Phänomen, meist stecken andere Ursachen hinter schlechtem Sehen bei Nacht. Unser Sehvermögen funktioniert durch lichtempfindliche Zellen in der Netzhaut unseres Auges, die Stäbchen und Zapfen .

Die Zapfen sind für die scharfe Sehkraft und die Farbwahrnehmung zuständig, während Stäbchen auch bei sehr schwachem Licht ein Signal an das Gehirn senden können. Allerdings ist das Sehen mit Stäbchen weniger scharf und farbig, daher sehen wir im Dunkeln schlechter. Warum sehen manche Menschen im Dunkeln deutlich schlechter als andere? Dafür gibt es verschiedene, mögliche Gründe - nur selten steckt eine echte Nachtblindheit dahinter. Was sehr viel häufiger vorkommt: Kurzsichtigkeit. Viele Patienten sagen: Sie sehen nachts nicht so gut. Aber sie meinen nicht, dass sie im Dunkeln schlecht sehen, sondern dass ihnen ein Auto entgegenkommt und sie durch die Blendung schlecht sehen. Eine mögliche Erklärung: Kurzsichtige Augen sind länger und haben eine höhere Reflexion im Auge, wodurch sie empfindlicher auf Licht reagieren. Zudem können Linsentrübungen wie der Graue Star die Sicht verschlechtern. Es gibt Licht, das durch die Linse fällt und dabei teilweise gestreut wird. Dadurch kommt es zu mehr Blendung, besonders störend kann das bei entgegenkommenden Autoscheinwerfern sein. Wann spricht man von echter Nachtblindheit? Echte Nachtblindheit nennen Medizinerinnen und Mediziner Hemeralopie. Dabei ist die Funktion der Stäbchen beeinträchtigt oder sie gehen verloren - etwa durch erbliche Erkrankungen der Netzhaut, wie z.B. die Retinitis pigmentosa. Diese Gruppe von Erbkrankheiten führt zur Zerstörung der Netzhaut. Erste Symptome sind oft eine zunehmende Nachtblindheit und ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Echte Nachtblindheit ist ein eher seltenes Phänomen: Von der erblich bedingten Variante sind in Deutschland nach Angaben von Ulrich Kellner etwa 40.000 Menschen betroffen. Ursache für Nachtblindheit kann aber auch ein Vitamin-A-Mangel sein. Vitamin A braucht der Körper nämlich, um das Sehpigment Rhodopsin in den Stäbchen zu bilden. Ein Mangel tritt in Deutschland aber nur selten auf, nach großen Darmoperationen oder schwerem Alkoholismus kann er vorkommen. Mögliche, aber ebenfalls seltene Ursache von Nachtblindheit sind Autoimmunerkrankungen, die eine Funktionsstörung der lichtempfindlichen Zellen mit sich bringen.





