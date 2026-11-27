Wer oft nachts arbeitet, hat wohlmöglich eine veränderte Herzanatomie. Zudem sind sie höheren Herz-Kreislauf-Risiken ausgesetzt. Wie Sie vorbeugen.

Wer oft nachts arbeitet, hat wohlmöglich eine veränderte Herzanatomie. Darauf deutet eine neue Studie hin. Insgesamt sind Nachtarbeiter höheren Herz-Kreislauf-Risiken ausgesetzt. Wie Sie vorbeugen.

Häufige Nachtschichtarbeit steht einer Studie zufolge im Zusammenhang mit Veränderungen in der Herzstruktur und bei einigen Blutwerten. Ein Team aus China hatte Daten von über 40.000 Menschen aus der britischen UK Biobank analysiert, deren Herz per Magnetresonanztomographie abgebildet worden war. Die Ergebnisse sind im „Nachtschichtarbeit betreffe schätzungsweise weltweit etwa jeden fünften Beschäftigten und gehe mit einem erhöhten Risiko für neu auftretende Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher, schreibt das Team mit Verweis auf frühere Studien.

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Die direkten Veränderungen am Herzen seien jedoch wenig erforscht. Die 42.671 Probanden waren zu Studienbeginn im Schnitt 52 Jahre alt. 1848 arbeiteten gelegentlich und 1322 regelmäßig in Nachtschichten. Sie hatten bei Aufnahme in die Studie keine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Menschen, die häufig nachts arbeiteten , war die Wanddicke der linken Herzkammer größer.