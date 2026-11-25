Neue Studie zeigt Veränderungen der Herzstruktur bei Nachtschichtarbeitern. Experten wie Heribert Schunkert warnen vor kardiovaskulären Risiken und geben Handlungsempfehlungen für betroffene Berufsgruppen.

Regelmäßige Arbeit in der Nacht führt nach aktuellen Forschungsergebnissen zu messbaren Veränderungen an der Struktur des Herzens und in bestimmten Blutwerten. Ein internationales Forscherteam um Muwei Li von der Universität Zhengzhou in China hat dabei Daten von über 40.000 Teilnehmern der britischen UK Biobank ausgewertet, deren Herzstrukturen mittels Magnetresonanztomographie (MRT) detailliert abgebildet wurden.

Strukturelle Herzveränderungen bei Nachtschichtpersonal

Die Analyse umfasst 42.671 Probanden, die zum Studienbeginn im Durchschnitt 52 Jahre alt waren. Von dieser großen Gruppe gaben 1848 Personen an, gelegentlich und 1322 Personen regelmäßig in Nachtschichten zu arbeiten. Alle Teilnehmer hatten bei Studienbeginn keine diagnostizierte Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die MRT-Messwerte zeigen jedoch, dass die Herzkammern bei Nachtschichtarbeitern ein kleineres Volumen aufweisen. Auch das Volumen des rechten Vorhofs war bei diesen Personen geringer.

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Gleichzeitig fiel das Verhältnis von Muskelmasse zu Kammervolumen höher aus, was auf eine Verdickung der Herzwand hindeuten kann. Die Pumpleistung der linken Herzkammer selbst zeigte jedoch keine auffälligen Veränderungen. Die Autoren betonen, dass diese MRT-basierten Messwerte strukturelle Anpassungen beschreiben, die noch unter der Schwelle einer klinisch feststellbaren Herzerkrankung liegen.

Korrelation versus Kausalität im Fokus der Wissenschaft

Studienautor Muwei Li von der Universität Zhengzhou erklärt, dass die häufige Nachtschichtarbeit mit einem Muster geringfügiger Unterschiede in der Herzstruktur und -funktion einhergeht. Da es sich bei der Erhebung um eine Beobachtungsstudie handelte, konnte das Team nicht beweisen, dass die Nachtarbeit allein die Ursache für diese Veränderungen ist. Es bleibt offen, ob andere Lebensstilfaktoren eine Rolle spielen.

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Heribert Schunkert, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, stuft die Studie als seriös ein, weist aber auf methodische Einschränkungen hin. Möglicherweise verlassen Menschen, die gesundheitlich stark unter Schichtarbeit leiden, frühe ihre Berufe und sind daher in langjährigen Untersuchungen unterrepräsentiert. Zudem stammen die Daten vor allem von weißen Europäern und freiwilligen Teilnehmern, die tendenziell gesünder sind als die Allgemeinbevölkerung.

Schunkert argumentiert, dass die Gruppe der Nachtschichtarbeiter aufgrund ihrer Lebensumstände und der Schichtarbeit selbst gewissen Herz-Kreislauf-Risiken ausgesetzt ist. Diese Risiken drücken sich dann unter anderem in der Beschaffenheit der Herzanatomie aus. Es ist daher wahrscheinlich, dass die gestörte circadiane Rhythmik durch Nachtarbeit zahlreiche andere Veränderungen verursacht, die sich auf die Herzgesundheit auswirken.

Praktische Empfehlungen für betroffene Arbeitnehmer

Unabhängig von der direkten kausalen Verknüpfung zeigt die Studie, dass Menschen mit häufiger Nachtarbeit einem höheren allgemeinen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgesetzt sind. Daher ist es besonders wichtig, dass diese Berufsgruppe andere Stressoren vermeidet und einen gesundheitsfördernden Lebensstil pflegt. Experten wie Heribert Schunkert, emeritierter Kardiologie-Professor am Klinikum der Technischen Universität München, betonen dies immer wieder.

Konkrete Maßnahmen umfassen eine ausgewogene und gesunde Ernährung, ausreichend viel körperliche Bewegung sowie den strikten Verzicht auf das Rauchen. Die Risikofaktoren, die grundsätzlich von großer Bedeutung für die Herzgesundheit sind, sind bei Nachtschichtarbeitern noch wichtiger im Auge zu behalten. Die Studie liefert somit einen wichtigen wissenschaftlichen Hinweis, um das Bewusstsein für die gesundheitlichen Belastungen durch Schichtarbeit zu schärfen und präventive Maßnahmen zu stärken.