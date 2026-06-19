Nachwahlsieg ebnet den Weg: Andy Burnham stellt Keir Starmer infrage

Bei einer Nachwahl in Nordengland gewinnt Labour-Politiker Andy Burnham und sichert sich damit einen Sitz im Unterhaus. Der langjährige Manchester-Bürgermeister kündigt eine Herausforderung an Parteichef Keir Starmer an und nutzt seinen Sieg für eine scharfe Kritik an der aktuellen Parteiführung.

In einer überraschenden Nachwahl im nordenglischen Wahlkreis Makerfield ist der Labour- Politik er Andy Burnham als Sieger hervorgegangen. Mit knapp 55 Prozent der Stimmen setzte er sich deutlich gegen seinen schärfsten Konkurrenten Robert Kenyon von Reform UK durch.

Dieser Sieg ermöglicht Burnham den Einzug ins britische Unterhaus und erfüllt damit eine entscheidende Voraussetzung für eine mögliche Herausforderung an Parteichef und Premierminister Keir Starmer. Bereits vor der Wahl hatte Burnham angekündigt, im Falle eines Erfolges gegen Starmer antreten zu wollen. In seiner Siegesrede forderte er unmittelbar einen Wandel innerhalb der Labour-Partei und präsentierte sich als Gegenentwurf zu Starmer.

Während Starmer durch diverse Affären und eine Niederlage bei den Kommunalwahlen im Mai geschwächt ist, genießt Burnham als langjähriger Bürgermeister von Manchester hohe Beliebtheit. In seiner Amtszeit trieb er den Nahverkehrsausbau voran, setzte sich für mehr Wohnraum und eine verbesserte Gesundheitsversorgung ein. Die Nachwahl wurde durch den Rücktritt des bisherigen Labour-Abgeordneten Josh Simons notwendig. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass Burnham die für eine Führungsherausforderung nötigen 81 Stimmen aus den Reihen der Labour-Fraktion erhält.

Dies wäre bereits sein dritter Versuch, den Parteivorsitz zu erlangen, nachdem er 2010 und 2015 gescheitert war. Diesmal gilt er jedoch als Favorit. Burnham kann auf eine umfangreiche politische Karriere zurückblicken: Seit seinem ersten Einzug ins Unterhaus 2001 war er unter den Premierministern Tony Blair und Gordon Brown unter anderem Kultur- und Gesundheitsminister.

Sein Sieg in Makerfield könnte daher der entscheidende Schritt auf dem Weg zu einem erneuten Anlauf auf die Parteispitze und möglicherweise sogar auf das Amt des Premierministers sein





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