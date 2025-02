Nachwuchsredner Björn Wassong begeistert im Vorprogramm der WDR4-Hörfunksitzung

Björn Wassong alias „Ne Jeck im Rähn“ präsentierte sich im Vorprogramm der WDR4-Hörfunksitzung im Gürzenich und begeistert das Publikum. Das Festkomitee Kölner Karneval setzt weiter auf das Motto „Große Bühnen für die neuen Gesichter“ und gibt dem Nachwuchs die Chance, sich auf großen Bühnen zu präsentieren. Auch Guido Cantz wünscht sich mehr Nachwuchsredner auf den Karnevalsbühnen.

Im Vorprogramm der WDR4-Hörfunksitzung hatte Nachwuchsredner Björn Wassong alias „Ne Jeck im Rähn“ die Gelegenheit, sich im Gürzenich zu präsentieren. Wassong, der seit 2019 vom Literarischen Komitee gefördert wird, konnte sein Können vor einem großen Publikum demonstrieren. Eigentlich sollte an diesem Abend die Band Pimock auftreten, musste aber krankheitsbedingt absagen. Wassong nutzte seine Chance und zeigte begeistert sein Talent.

\Das Festkomitee Kölner Karneval setzt in dieser Session weiter auf das Motto „Große Bühnen für die neuen Gesichter“ und gibt dem Nachwuchs die Möglichkeit, sich bei Veranstaltungen wie der WDR4-Hörfunksitzung oder der ZDF-Mädchensitzung zu präsentieren. Wassong war begeistert von der Möglichkeit, auf der Bühne des Gürzenichs zu stehen und betonte, dass es ein großer Ansporn für ihn sei, weiter an sich und seiner Art zu arbeiten, um vielleicht irgendwann wieder auftreten zu können. \Auch Guido Cantz, der in dieser Session sein 33-jähriges Bühnenjubiläum feiert, wünscht sich mehr Nachwuchsredner wie Wassong auf den Karnevalsbühnen. Cantz betont, dass es schwierig sei, neue Gesichter zu finden, und dass Nachwuchsredner mindestens zehn Jahre brauchen, um sich im kölschen Karneval zu etablieren. Cantz sieht das Vorgehen des Festkomitees als „absolut richtig“ an und hofft, dass sich viele Gesellschaften der Idee anschließen und dem Nachwuchs eine Bühne bieten





