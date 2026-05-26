Die beliebte Komödie "Nackte Kanone" ist jetzt endlich für alle Fans verfügbar. Die drei Filmserie-Filme um den Polizisten Frank Drebin, bekannt durch Leslie Nielsen, wurden 1980 und 1990 veröffentlicht.

Die komplette " Nackte Kanone "-Trilogie ist endlich streamfähig . Die Filme, die sich um den chaotischen Ermittler Frank Drebin, verkörpert durch Leslie Nielsen, drehen, wurden in den 80er- und 90er-Jahren zu absoluten Publikumslieblingen.

Ein Polizist mit großem Selbstvertrauen und unglaublichen Fähigkeiten steht im Mittelpunkt der Trilogie. Egal ob Attentate, Verbrecherjagden oder internationale Verschwörungen, Drebin sorgt vor allem durch Zufall für Chaos. Unterstützt wird er von Captain Ed Hocken und Detective Nordberg. Diese Filme ziehen bekannte Krimimuster und Actionfilme durch den Kakao.

Die Trilogie, die bis heute so beliebt ist, liegt vor allem an ihrem einzigartigen Humor





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comedy Series Kultklassiker Leslie Nielson Klassische Comedie Nackte Kanone Streamfähig

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Engländer, nicht die Schwarzgekleideten, sind die HauptattraktionenAdskillige Gäste aus dem Vereinigten Königreich sind auf dem Weg nach Leipzig, um das Finale der Conference League zu besuchen. Während die Schwarzgekleideten einen Anreiz sind, die władzę in Leipzig zu übernehmen, werden die Londoner und die Fans der Crystal Palace hingegen die Hauptattraktionen sein.

Read more »

Epic Games kündigt Unreal Engine 6 anEpic Games hat die Unreal Engine 6 angekündigt, die die nächste Generation von Spiel-Technologie darstellt

Read more »

Landrat fordert verstärkte Unterstützung für Klinikprojekte in KurstadtDer Landrat Ali Dogan fordert die Bürger der Kurstadt auf, sich aktiv für die Interessen ihrer Stadt einzusetzen und betont die Notwendigkeit zusätzlichen politischen und gesellschaftlichen Rückhalts für die geplanten Klinikprojekte des Kreises. Er kritisiert die Zurückhaltung vieler Genossen und lacht die Schatten in der Kommunalpolitik, die die Stadt in stagnierende Bahnen bringt. Die SPD-Stadtverband‑Versammlung wurde als Plattform genutzt, um die Sozialdemokratie dazu zu bewegen, die Vorhaben der Kliniknetzwerke im Kreis aufzulehnen. In einer öffentlichen Ansprache, die klar, direkt und zugleich rhetorisch markiert war, forderte der Landrat die Bewohner der Kurstadt auf, sich für ihre lebenswichtige Infrastruktur einzusetzen. Dabei sprach er von "gegenteiligen Bekundungen" und betonte, dass noch keine endgültigen Entscheidungen über die geplanten Kliniken getroffen wurden. Er accusierte die heimische Kommunalpolitik damit, sich „bequem eingerichtet“ zu haben und mehrere Jahre lang die Projekte zugunsten von Versprechungen vor die sanftpolitischen Beleierstellungen zu stellen. Der Kommentar, der von Bergland – einem bekannten lokalen Nachrichtendienst – veröffentlicht wurde, geht dabei näher darauf ein, wie die SPD-Stadtverband‑Versammlung genutzt wurde, um die Unterstützung für die geplanten Klinikprojekte zu erhöhen. Der Landrat kritisiert, dass bisher nur begrenzte Unterstützung für die Klinikpläne eingegangen sei und wünscht mehr Erfahrung im psychologischen Bereich von Kommunalälterk.

Read more »

Euphoria kehrt zurück: Die dritte Staffel stellt die Geduld der Fans auf die ProbeDie dritte Staffel von 'Euphoria' startet hierzulande am Montag, den 13. April 2026, und wird wöchentlich eine neue von insgesamt acht Episoden bringen. Die achte und damit finale Folge mit dem Titel 'In God We Trust' erscheint demnach am...

Read more »