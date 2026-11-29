Der Prestel Verlag hat vor kurzem eine neue Reihe von Bildbänden unter dem Titel 'Große Themen der Kunst' gestartet. Band eins dreht sich um die 'Liebe'.

Amor trägt und küsst Psyche: Das wohl berühmteste Fresko aus Pompeij bildet das schönste Gefühl ab, die Liebe. Beide sind nackt. Über den Beinen der Frau hängt eine rote Robe, als sei sie gerade heruntergerutscht.

Der Mann hat die Augen geschlossen - voller Ekstase. Die Farben wirken trotz des Alters immer noch frisch und die Figuren lebendig. Liebe und Kunst: das sind zwei seit Jahrhunderten miteinander verbundene Begriffe. Die Entwicklung der Liebe in der Kunst begann vor tausenden von Jahren.

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Wohlhabende Paare im alten Ägypten ließen für ihre Gräber monumentale Portraits von sich anfertigen. spätere antike Zivilisationen, in Griechenland, Rom und Indien begannen den erotischen Aspekt der Liebe zu erkunden. Gustav Klimts"Kuss" präsentiert ein Paar vor goldenem Hintergrund. Die Frau mit rotem Haar kniet mit geschlossenen Augen.