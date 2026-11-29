Dylan Sprouse spricht über den Leak seiner Nacktbilder. Wie sehr ihn der Skandal traf und wie Bruder Cole ihm zur Seite stand.

Cole Sprouse erzählte der Schauspieler erstmals detailliert, wie sehr ihn die Veröffentlichung seiner Nacktbilder im Jahr 2013 getroffen hatte. Zu der Zeit studierte er an der New York University.

Eines Morgens wachte er auf und musste feststellen, dass die privaten Aufnahmen überall im Netz waren.

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" Ich war natürlich am Boden zerstört. Ich dachte nur: 'Oh, Mann.