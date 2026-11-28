Monica Bellucci stand im Laufe ihrer Karriere wiederholt für Nacktszenen vor der Kamera. Jetzt erklärte sie ihren unbefangenen Umgang damit.

Monica Bellucci stand im Laufe ihrer Karriere wiederholt für Nacktszenen vor der Kamera. Jetzt erklärte sie ihren unbefangenen Umgang damit. , 62, Anfang der 2000er-Jahre der internationale Durchbruch.

Für die Produktion stand die italienische Schauspielerin auch unbekleidet vor der Kamera. Während des Filmfestivals in Marrakesch sprach sie nun über ihr ungezwungenes Verhältnis zu Nacktheit im Film,"Wenn man eine Rolle spielt und Nacktheit Teil dieser Rolle ist, dann ist sie schlicht ein Arbeitsmittel. Es geht nicht darum, sich zu entblößen. Tatsächlich ist es wie ein Kostüm, das eine Rolle zum Leben erweckt", erklärte Bellucci.

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Ihren ungezwungenen Umgang mit Nacktheit führt die Italienerin auf ihre beruflichen Anfänge in der Modebranche zurück.