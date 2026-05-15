Nadal clarifies his position on potential Real Madrid presidency

In response to rumors that he might run for presidency of Real Madrid, Rafael Nadal has denied any interest and expressed his opinion on the current president, Florentino Perez.

"Ich habe Berichte gelesen, die mich als möglichen Kandidaten für das Amt des Real-Madrid-Präsidenten nennen", schrieb Nadal in den sozialen Netzwerken. "Ich möchte klarstellen, dass diese Berichte nicht wahr sind.

" "Gestern wollte ich jede Spekulation im Keim ersticken. Ich habe gesehen, dass ich mit der Kandidatur von Enrique Riquelme in Verbindung gebracht wurde. Ich verstehe, dass das Sinn ergibt und die Leute spekulieren können, aber obwohl ich ein gutes Verhältnis zu ihm habe, habe ich enormen Respekt vor Florentino und allem, was er ist.

" Weiter betonte Nadal: "Ich wollte keine Spekulationen über etwas anheizen, womit ich nichts zu tun habe. Fußball ist eine ganz andere Welt, und ich wollte einfach klarstellen, dass ich mich im Moment nicht darauf fokussiere.

" Zugleich räumte er ein: "Ich mag Fußball, ich bin leidenschaftlich dabei, ich bin Madrid-Fan und Mallorca-Fan. Man muss anerkennen, dass es bei Madrid nicht gut gelaufen ist.

" Ganz ausgeschlossen hatte Nadal das Amt in der Vergangenheit jedoch nicht. 2023 sagte er bei "Movistar",: "Würde ich gerne Präsident sein? Ich denke schon. Ich glaube, ich würde das gerne. Aber es gibt viele Dinge. Im Moment haben wir den bestmöglichen Präsidenten.





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