Nadal sichert sich 14. French-Open-Titel, Gauff triumphiert bei den Frauen

Rafael Nadal hat zum 14. Mal das French Open gewonnen. Der Spanier besiegte im Finale Jannik Sinner nach einem dramatischen Match-Tie-Break im fünften Satz. Bei den Frauen siegte Coco Gauff, die nach einem verlorenen ersten Satz noch gegen Aryna Sabalenka zurückschlug. Für Deutschland war im Viertelfinale Schluss, als Alexander Zverev gegen Novak Djokovic verlor.

Im letzten Jahr konnte sich der Spanier Rafael Nadal in einem epischen French-Open-Finale durchsetzen. In einem Match-Tie-Break im fünften Satz besiegte er den jungen Italiener Jannik Sinner nach fünfeinhalb Stunden und sicherte sich damit seinen 14.

Titel in Paris. Bei den Frauen triumphierte die 18-jährige Coco Gauff aus den USA, die nach einem verlorenen ersten Satz gegen die Belarussin Aryna Sabalenka zurückschlug und das Match mit 6:2, 6:4 gewann. Für Deutschland war bereits im Viertelfinale Schluss, als Alexander Zverev gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6 unterlag





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