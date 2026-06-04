Nadal sichert sich den Titel bei den French Open 2024

Rafael Nadal hat das Finale der French Open 2024 gewonnen. In einem epischen Match besiegte er Jannik Sinner in einem Match-Tie-Break im fünften Satz. Coco Gauff gewann den Titel bei den Frauen im vergangenen Jahr. Leider konnte kein deutscher Spieler den Titel gewinnen.

Im Finale der French Open 2024 konnte sich Rafael Nadal den Titel sichern. In einem epischen Match besiegte er den jungen Aufsteiger Jannik Sinner in einem Match-Tie-Break im fünften Satz.

Das Spiel dauerte insgesamt 5 Stunden und 29 Minuten und ist somit das längste French-Open-Finale der Open Era. Bei den Frauen gewann Coco Gauff den Titel im vergangenen Jahr. Die US-Amerikanerin konnte sich nach einem verlorenen ersten Satz (6:7) mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin durchsetzen. Leider konnte kein deutscher Spieler in diesem Jahr den Titel gewinnen, Alexander Zverev schied bereits im Viertelfinale gegen Novak Djokovic aus





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