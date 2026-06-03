Nadal sichert sich French-Open-Titel in epischem Finale

Rafael Nadal hat das French-Open-Finale 2024 gewonnen. Der Spanier besiegte seinen Kontrahenten in einem dramatischen Match-Tie-Break im fünften Satz. Coco Gauff sicherte sich im Vorjahr den Titel bei den Frauen, während Alexander Zverev im Viertelfinale gegen Novak Djokovic ausschied.

Im Finale der French Open 2024 konnte sich Rafael Nadal den Titel sichern. Der Spanier besiegte seinen Kontrahenten in einem packenden Match-Tie-Break im fünften Satz.

Mit einer Dauer von fünf Stunden und 29 Minuten war es das längste French-Open-Finale der Open Era. Im Vorjahr konnte Coco Gauff bei den Frauen den Titel gewinnen. Die US-Amerikanerin siegte nach einem verlorenen ersten Satz mit 6:2 und 6:4 gegen ihre belarussische Rivalin. Deutsche Fans mussten hingegen bereits im Viertelfinale enttäuscht sein, als Alexander Zverev gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6 unterlag





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

French Open Rafael Nadal Tennis Coco Gauff Alexander Zverev

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev: Top-Favorit auf French-Open-Titel nach frühen Favoritensterben 2026Die French Open 2026 bieten Alexander Zverev nach überraschenden frühen Ausfälle von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner die historische Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel auf Sand. Der Deutsche ist nach zwei souveränen Siegen der Top-Favorit.

Read more »

French Open im Liveblog: Angelique Kerber gibt Zverev Titel-TippsDie wichtigsten Matches, die neuesten Ergebnisse, frische Spielberichte und alle News rund um die French Open täglich in unserem Liveblog.

Read more »

Zverevs große Chance: French-Open-Titel 2026 zum Greifen nah?Alexander Zverev ist nach dem Aus von Alcaraz und Sinner der Top-Favorit auf den French-Open-Titel 2026. Der Deutsche zeigt starke Leistungen und könnte am 7. Juni den wohl größten Erfolg seiner Karriere feiern.

Read more »

French Open: Zverev steht im Halbfinale und nimmt Kurs auf seinen ersten Grand-Slam-TitelAlexander Zverev nimmt Kurs auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Tenniskarriere. Im Viertelfinale der French Open räumte der Hamburger den spanischen Jungstar Rafael Jodar in Weltklassemanier aus dem Weg. In dieser Form und ohne Sinner und Alcaraz im Turnier geht Titel nur über den Deutschen.

Read more »